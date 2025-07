Merentiel salió a jugar el segundo tiempo contra Huracán y Russo lo sacó ya en cancha

Russo le dijo a Claudio Úbeda, su ayudante de campo, apurado para que no comience el complemento: "Hacé el cambio". Ahí, Merentiel observó el cartel con el número de camiseta, 16, que él debía salir, y empezó a correr sorprendido rumbo al vestuario.

Una situación rarísima y más siendo el protagonista Miguel Ángel Russo, muy cuidado en el orden y los detalles siempre. Fue llamativo que decida sacar a Merentiel pero aún más que no se lo comunique en el entretiempo para que directamente vaya al banco de suplentes.

Es evidente que falló la comunicación: o Russo no avisó o Merentiel no escuchó al entrenador. Lo cierto es que al uruguayo no le gustó nada la decisión del técnico y por eso se fue al vestuario y no apareció en todo el complemento en el banco de suplentes.