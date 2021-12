Consulta el horóscopo del jueves 30 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Estás en un momento muy bueno en la pareja, por lo que hoy es muy probable que tengan un buen día, si hay algo que quieran criticar del otro, no lo hagan hoy, esperen hasta otra ocasión. CIFRAS SOLARES: 93.998

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Estás comenzando a aislarte del mundo que te rodea, los demás lo pueden ver y te lo harán saber el día de hoy, probablemente esta sea la peor opción que puedes tomar en este momento, necesitas siempre de otros para salir de un problema muy grande. CIFRAS SOLARES: 54.564

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Es probable que tengas algún problema económico el día de hoy, por lo que si te ves en una necesidad imperiosa de generar dinero, puedes siempre contar con algún cercano que te ayude, no dudes en pedirle este favor a alguien de confianza, procura pagarle a tiempo. CIFRAS SOLARES: 68.587

CANCER (Junio22-Julio22)

Has tenido una buena conexión con alguien que ha aparecido en tu vida dentro de este último tiempo, prueba invitarle a una cita el día de hoy, pero procura que sea algo informal, puede ser un café en un lugar agradable o ir por unos tragos por la noche, recibirás una buena respuesta. CIFRAS SOLARES: 74.775

LEO (Julio 23-Ago. 22)

No dejes de compartir con otros, no es tu fuerte, si bien eres alguien que disfruta mucho de su soledad, no te acostumbres a ella, podrías perder gente importante que está muy pendiente de tu bienestar. CIFRAS SOLARES: 47.477

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Eres una persona que comunica muy bien lo que le está pasando y tienes todas las aptitudes para realizar el trabajo que quieres, solo debes comenzar a creer un poco más en lo que quieres. CIFRAS SOLARES: 32.322

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Si estás conociendo a alguien hace poco tiempo y la persona se muestra con poco interés, no te quedes esperando, comienza a conocer otras personas, puede ser que esta posible relación vaya a dar a ninguna parte y no querrás invertir tiempo en algo que no funcionará. CIFRAS SOLARES: 55.554

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Tienes muchos talentos, pero no los estás explotando de la forma adecuada, por lo que hoy tendrás que comenzar a poner en práctica todo lo que sabes hacer, lo necesitas, es probable que el trabajo escasee y por ello tienes que echar mano a todo lo que puedes lograr con lo que tienes en tu interior, busca otras formas de generar dinero, comienza a hacerlo el día de hoy, no sigas esperando. CIFRAS SOLARES: 50.506

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21)

El amor necesita volver a un momento del pasado, ese momento cuando decidieron estar junto y comprometerse en una relación, es muy probable que estén teniendo problemas y han olvidado las promesas que se hicieron mutuamente, por lo que siempre es bueno volver a esos bellos recuerdos y traerlos al presente. CIFRAS SOLARES: 71.711

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Capricornio está pasando por un buen momento en su trabajo, por lo que es bueno que comiences a pensar en un futuro ascenso que podría llegar para ti, será algo bueno para ti y para tu familia. CIFRAS SOLARES: 32.322

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Siempre es bueno dar rienda suelta a la imaginación, nos puede llevar a lugares insospechados y nos entrega la capacidad de soñar con cosas siempre mejores, si estás en un momento bueno de la vida, siempre intenta experimentar con cosas nuevas que te hagan soñar y desear siempre algo mejor para tu vida y la de los tuyos. CIFRAS SOLARES: 58.878

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Una forma muy buena de sacar a relucir todo tu potencial es el de explorar tus sentimientos más interiores, si lo haces es probable que encuentres la forma de dejar salir todo lo bueno que tienes para entregar en el amor y en el trabajo. CIFRAS SOLARES: 56.570