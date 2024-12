Consultá el horóscopo del martes 3 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Si tienes la posibilidad de decirle a alguien que le quieres mucho y es verdad, díselo el día de hoy, se trata de alguien que siempre ha estado para apoyarte, no te arrepentirás. CIFRAS SOLARES: 54.765

TAURO (Abril 21-Mayo 20) No te sientas solitario, es probable que tengas mucha gente a tu alrededor, pero no te has tomado el tiempo de verles de verdad.Ten cuidado con los sentimientos de culpa que pueden estar dando vuelta por tu cabeza. CIFRAS SOLARES: 31-686

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) En una suerte de juego es probable que conozcas a alguien nuevo para tu vida el día de hoy, si no tienes compromisos, entonces puedes invitarle a una cita o a dar una vuelta por la ciudad para conocerse más. CIFRAS SOLARES: 54.889

CANCER (Junio 22-Julio 22) Es probable que estés experimentando cierta ansiedad en tu vida, pero no olvides que siempre esto sucederá cuando no tengas claro lo que quieres y lo que necesitas hacer en tu vida, no es bueno que siempre estés pensando en lo que debes hacer al otro día. CIFRAS SOLARES: 14-231

LEO (Julio 23-Ago. 22) No es bueno que siempre pases todo tu tiempo en casa, muchas veces tienes que comenzar por salir del hogar, pasear por la ciudad, sentarte en un lugar público a leer un libro o a tomar un café, te sentirás mejor y también podrías encontrar a alguien para compartir algo más que una amistad. CIFRAS SOLARES: 34-957

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) No deberías pensar siempre en todo lo que tienes que hacer al otro día, muchas veces debemos solo concentrarnos en nuestro presente, solo así podremos realizar de mejor manera las tareas que debemos cumplir día a día. CIFRAS SOLARES: 70-566

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Alguien que ha estado pendiente de ti, pero que no te has dado cuenta, podría enviarte un mensaje muy halagador el día de hoy, será algo que te alegrará el día, además es probable que tengas la posibilidad de conocer a esta persona y podría ser que tengan muy buena conexión.CIFRAS SOLARES: 35-890

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)Un momento muy bueno con alguien que estás conociendo podría darse por la noche, no quiere decir que sea algo romántico, sino que incluso puede ser una amistad nueva que estás formando.CIFRAS SOLARES:44-765

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Es probable que sientas la necesidad de estar mucho con tu familia el día de hoy, esto se debe a que estás experimentando un poco de melancolía por el pasado donde quizás todo era un poco más sencillo, no dejes que esto te pase la cuenta y toma una actitud positiva hacia la vida.CIFRAS SOLARES:33-778

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) La pareja puede presentar dudas y celos hacia ti, si esto sucede y son infundados dale la tranquilidad, si tiene la razón, es momento de sincerarte y decir la verdad, no mientas, ya que podría ser peor en el futuro. CIFRAS SOLARES:87-900

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) No escondas tus fantasías de tu pareja, si tienes algún deseo íntimo que cumplir habla con esa persona y lleguen juntos a un entendimiento, el juego que se dará entre ustedes los fortalecerá y la pasión seguirá por mucho tiempo más.CIFRAS SOLARES:32-868

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Si tienes un trabajo importante que hacer y conoces a alguien que pueda echarte una mano con algunos puntos que quizás no entiendas bien, tienes que buscarle y pedirle su asistencia, si involucra un dinero a cambio, no tengas reparos en pagar por su ayuda.CIFRAS SOLARES:22.908