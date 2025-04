Consulta el horóscopo del miércoles 16 de abril

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Algunos eventos imprevistos te darán la energía que te hace falta. Grandes satisfacciones en el trabajo, tus actividades van a tomar un nuevo rumbo y las ganancias van a aumentar. Si estás soltera, hay alegría y felicidad tu vida amorosa gracias a un hombre mayor. CIFRAS SOLARES: 32.332

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Nunca resulta bueno cerrar los ojos para ocultarse de la realidad. Varias cosas no andan bien en tu vida laboral por culpa tuya. Tenés que enfrentar los acontecimientos con voluntad y encontrar rápidamente una solución para salir del mal momento que estás pasando. CIFRAS SOLARES: 41.414

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Vas a recibir una nueva propuesta de trabajo, pero no le vas a gustar las condiciones que impone el contrato. Reflexiona bien antes de rechazar la oferta porque según los astros sería la oportunidad para ganar mucho más. Una dieta estricta solucionaría tu gordura.CIFRAS SOLARES: 20.894

CANCER (Junio 22-Julio 22) Hay una persona que se gusta de ti. Sin embargo, prudencia porque parece que no es por tu gentileza sino por tu dinero. Según los astros, actualmente no estás bien económicamente, entonces reduce tus gastos para no terminar el mes en la quiebra. Dolores intestinales. CIFRAS SOLARES: 45.789

LEO (Julio 23-Ago. 22) Tenés muchas posibilidades para lograr al éxito en tus amores. Podés tomar iniciativas decisivas, la otra persona te seguirá en lo laboral va a comenzar un nuevo periodo, el ámbito astral es propicio para todas las innovaciones. Pero tenés que hacerlo rápido. CIFRAS SOLARES: 24.958

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Comenzarás este día con un enfriamiento en las relaciones amorosas. Quizá tenés exigencias que la persona querida no aguanta. Debería ser menos egoísta, hacer lo que le agrada y todo saldrá bien. Trabajo en alza para los que venden y se dedican a las finanzas. CIFRAS SOLARES: 58.850

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Vas a tener un exceso de trabajo que te pondrá de mal humor con tu entorno. Para terminar bien la semana, sería bueno evitar las discusiones de dinero, sea en el trabajo en familia. Si hoy debes firmar un documento importante léelo bien antes, parece que hay una trampita. CIFRAS SOLARES: 47.767

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) é más discreto, más prudente, en cuanto a tu intimidad, no permitas que los demás intervengan en tu vida privada, la concordia actual de tu hogar es buena y puede que seguir así por mucho tiempo. Una preocupación en tu trabajo va a provocarte dolores de cabeza. CIFRAS SOLARES: 54,655

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Tenés varias posibilidades para mejorar tu trabajo y tus ingresos. El ámbito astral revela que una actividad administrativa o en el medio financiero sería lo mejor. También cualquier emprendimiento por tu cuenta propia se revelará positivo y beneficioso a corto plazo. CIFRAS SOLARES: 38.775

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Prudencia si tenés que viajar. Hoy tu signo es sensible al nivel de los incidentes, este día no sería propicio planear un largo viaje, por ejemplo, mejor dejar pasar unos días que el entorno astral se vuelva más positivo. Dolores de cabeza por causa de indigestión. CIFRAS SOLARES:17.558

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Este día no es propicio para arriesgarte en una inversión especulativa, podrías perder mucho dinero. Si realmente quieres invertir un poco de tu dinero, sería preferible esperar que el entorno astral sea adecuado y en este caso elegir poner tu plata en bienes raíces. CIFRAS SOLARES: 53.609

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Día propicio para profundizar una relación sentimental. El planeta Venus va a procurarte mucho atractivo y encanto en este día; pero cuidado, no sería bueno mantener varias relaciones al mismo momento, hay riesgos de problemas importantes y te quedarías solita al final. CIFRAS SOLARES: 55.776