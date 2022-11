Consulta el horóscopo del miércoles 2 de noviembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

CIFRAS SOLARES: 74-810. No ocultes cómo te sientes realmente con tonos de sarcasmo o indiferencia. Si tienes algo que decir, debes decirlo hoy. Mira cómo haces o dices las cosas a sus pares, ser sincero requiere cuidado.

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

CIFRAS SOLARES: 47-277. Según tu signo, tu marte está capitulando, lo que significa que debes tener en cuenta a las personas que son del signo Leo, que es probablemente el punto interesante donde encontrarás la mayor comodidad.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

CIFRAS SOLARES: 20-754. El poder está dentro de ti, así que solo haz que suceda. Aprenderás muy pronto que aquellos que se burlaban o ignoraban se equivocaban, tu vales, cuida tu salud, esfuérzate y mejora tus capacidades.

CANCER (Junio22-Julio22)

CIFRAS SOLARES: 94-016. Ten mucho cuidado con alguien que puedas llegar a conocer, puedes guiarlo en la dirección incorrecta. La próxima semana podría ser mejor para una gran decisión.

LEO (Julio 23-Ago. 22)

CIFRAS SOLARES: 62-688. Quizás no lo hayas considerado, pero no hay razón para pensar que las cosas no te pueden pasar, pueden, solo prepárate para eso. El poder de hacer lo correcto está dentro de ti.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

CIFRAS SOLARES: 36-486. Lo mejor es que cuides su trabajo, estudio o familia. Este listo para hacer un movimiento, esta semana es un buen momento. El poder de hacer lo correcto está dentro tuyo, úsalo.

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

CIFRAS SOLARES: 69-417. Pronto te darás cuenta de algo que nunca supiste que merecías, y te hará pensar en cómo tratas a tus hijos o familiares. Recuerda que esta es su oportunidad y nadie puede quitártela.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

CIFRAS SOLARES: 69-006. Si tienes grandes planes por venir, entonces tal vez debería hablar con los más cercanos para pedirle consejo. Si hay una duda persistente, tal vez sea por una buena razón para viajar.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

CIFRAS SOLARES: 17-394. Momento oportuno para tomar una gran decisión. No hay razón para dudar de ti mismo, siempre y cuando seas prudente. Todo saldrá bien, pero debes ser tenaz y estar listo para todo.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

CIFRAS SOLARES: 59-609. Algo permitirá que te calmes , y las respuestas a las preguntas establecidas se harán más claras. Sus planes pueden no estar funcionando, pero eso no significa que es hora de renunciar.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

CIFRAS SOLARES: 37-438. Si intentas reavivar una llama, este podría ser un momento para considerarlo, los cambios no vienen solos, pero requieren superación.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

CIFRAS SOLARES: 46-109. En afecto las cosas desde un comienzo se ven poco claras. A medida que pase el día, el panorama se irá afirmando hacia la felicidad. El trabajo tiene horas agotadoras.