Consulta el horóscopo del sábado 4 de abril

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): La suerte astral te impulsa a alimentar tu curiosidad innata. La mente no descansa, y hoy es un día fantástico para leer sobre nuevas tecnologías, avances en inteligencia artificial o cualquier tema innovador que despierte tu interés y te dé ideas para aplicar a futuro. Números de la Suerte: 3, 12, 27

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Hoy la fortuna se encuentra en los espacios compartidos y la naturaleza. Si estás supervisando el mantenimiento de jardines, piscinas o áreas de recreación en tu comunidad, verás que los avances de hoy te darán una profunda sensación de paz y deber cumplido. Números de la Suerte: 2, 11, 20

LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en la expresión creativa y el esparcimiento. Tu carisma atrae invitaciones; rodéate de personas que te hagan reír y te permitan soltar el rol de líder por un rato para simplemente disfrutar del momento presente. Números de la Suerte: 1, 10, 28

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a poner orden en tu entorno personal. Una limpieza de clóset, organizar tu biblioteca o simplemente despejar las superficies de tu casa te dará una claridad mental increíble y preparará el terreno para que fluya nueva energía. Números de la Suerte: 5, 17, 26

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La suerte astral resalta hoy las conexiones estéticas y artísticas. Visitar una exposición, escuchar música nueva o dedicar tiempo a un pasatiempo visual equilibrará tus emociones y te alejará de las preocupaciones lógicas y racionales de la semana. Números de la Suerte: 7, 16, 25

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece el análisis pausado. Leer los diarios del fin de semana, observar el panorama político o profundizar en alguna noticia de actualidad te resultará fascinante hoy, dándote material de sobra para debates interesantes en la cena. Números de la Suerte: 8, 18, 29

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a la aventura, aunque sea cerca de casa. Una larga caminata al aire libre, idealmente dejándote guiar por la energía inagotable de tu mascota, te conectará con la alegría genuina y te sacará una sonrisa enorme. Números de la Suerte: 4, 13, 22

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en la desconexión total. Acostumbrada a ser el pilar de todo, hoy los astros te piden que apagues el teléfono un rato. Delegar mentalmente tus responsabilidades por 24 horas es la mejor inversión que puedes hacer. Números de la Suerte: 10, 23, 31

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian tus amistades y redes. Un encuentro casual o una videollamada con amigos que no ves hace tiempo te traerá conversaciones estimulantes y perspectivas frescas que te cambiarán el humor por completo. Números de la Suerte: 11, 24, 38

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través del autocuidado. Escucha las señales de tu cuerpo; si te pide dormir una siesta,