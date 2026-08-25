Consulta el horóscopo del miércoles 26 de agosto

Números de la Suerte: 4, 13, 22

Libra (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte reside en la búsqueda activa de la justicia y equidad en todos tus tratos. Actuar con total integridad y equilibrio te ganará el profundo respeto y la confianza de quienes te rodean.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

Escorpio (Octubre 23 - Noviembre 21): La fortuna te anima hoy a profundizar en tus relaciones afectivas más significativas. Buscar la intimidad, la charla sincera y la vulnerabilidad compartida fortalecerá tus lazos de forma duradera y real.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

Sagitario (Noviembre 22 - Diciembre 21): La suerte te favorece hoy en la exploración de nuevas culturas, saberes o filosofías. Expandir tu cosmovisión y aprender sobre enfoques de vida diferentes llenará tu jornada de inspiración y frescura mental.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

Capricornio (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral se presenta en la paciencia, templanza y perseverancia inquebrantable. Mantén tu disciplina constante ante tus metas de largo aliento; tu esfuerzo sostenido dará frutos excelentes a su tiempo.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

Acuario (Enero 21 - Febrero 19): Día marcado por ideas originales, vanguardistas e ingenio encendido. Tu mente ágil funciona hoy como un verdadero imán para la fortuna; no dejes de proponer alternativas disruptivas en tus proyectos.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

Piscis (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte te guía hoy hacia la compasión, empatía y el servicio generoso a los demás. Tu disposición para ayudar de corazón será ampliamente recompensada con una maravillosa armonía interna y paz espiritual.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

Aries (Marzo 21 - Abril 20): La suerte te invita hoy a perseguir tus sueños con una determinación inquebrantable. Tu pasión interna será hoy tu mejor guía para sortear cualquier obstáculo y avanzar con fuerza hacia lo que anhelas de corazón.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

Tauro (Abril 21 - Mayo 20): Hoy la fortuna está en el cuidado, orden y mantenimiento de tus posesiones. Dedicar un tiempo a proteger tus bienes materiales y organizar tus asuntos prácticos te ahorrará inconvenientes futuros y gastos.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

Géminis (Mayo 21 - Junio 21): Día sumamente propicio para el intercambio de ideas y el debate intelectual profundo. Mantener una mente abierta y receptiva te permitirá enriquecer tu panorama mental y descubrir oportunidades únicas hoy.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

Cáncer (Junio 22 - Julio 22): La suerte se manifiesta en la solidez, resguardo y confort de tu refugio: tu hogar. Tu casa es tu fortaleza hoy; invertir tiempo en llenarla de armonía se traducirá en una inmensa paz para tu alma.

Números de la Suerte: 2, 11, 20