Tierra del Fuego cuestionó el amarre de un buque británico en Ushuaia

Además, fuentes de la Armada indicaron que no existen motivos para impedir el amarre, ya que el petrolero no procedía de las Islas Malvinas. También señalaron que embarcaciones con bandera británica ya ingresan a otros puertos argentinos.

El Ejecutivo fueguino, por su parte, puso el foco en la contradicción que observa entre la intervención nacional del puerto y la autorización concedida al buque. Nación había argumentado la relevancia estratégica de la terminal por su ubicación en el Atlántico Sur y su importancia para la actividad antártica.

El comunicado oficial del Gobierno de Tierra del Fuego.

En ese marco, la Provincia solicitó que se hagan públicos los criterios políticos, estratégicos y administrativos utilizados para habilitar la operación. También cuestionó la aplicación de la Ley Gaucho Rivero, cuya prohibición alcanza a buques vinculados con la exploración o explotación de recursos naturales en la Cuenca de Malvinas.

Finalmente, el Gobierno fueguino reiteró su pedido para que termine la intervención del Puerto de Ushuaia y la administración vuelva a manos provinciales. “Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio”, cuestionó.