Consulta el horóscopo del miércoles 7 de julio

GÉMINIS (Mayo 21 - Junio 21): Día propicio para el intercambio vibrante de ideas. Las conversaciones estimulantes con amigos o colegas despertarán tu agilidad mental y te revelarán perspectivas sumamente afortunadas. Números de la Suerte: 1, 10, 19

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22): La suerte brilla en tu cuidado personal y bienestar. Dedica tiempo a mimarte, descansar profundamente y atender las necesidades de tu cuerpo; renovar tu energía interna atraerá prosperidad. Números de la Suerte: 2, 11, 20

LEO (Julio 23 - Agosto 22): Tu confianza es magnética hoy. Utiliza esa tremenda seguridad interior para proyectar tus metas, liderar iniciativas y atraer hacia ti las circunstancias y personas que necesitas. Sos un imán de fortuna. Números de la Suerte: 3, 12, 21

VIRGO (Agosto 23 - Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta en la atención meticulosa al detalle en tus proyectos. La precisión es oro hoy; revisar minuciosamente cada plan te asegurará resultados impecables y muy valorados. Números de la Suerte: 4, 13, 22

LIBRA (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte se concentra en la armonía de pareja. El amor, la comprensión mutua y la empatía florecerán con facilidad si dedicas momentos de calidad a escuchar y compartir de corazón con tu ser amado. Números de la Suerte: 5, 14, 23

ESCORPIO (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy a deshacerte de lo que te pesa. Aligerar tu carga mental, emocional o material limpiando tus espacios y soltando resentimientos abrirá canales para que fluya la fortuna libremente. Números de la Suerte: 6, 15, 24

SAGITARIO (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la búsqueda incansable de la verdad. Investigar, expandir tus conocimientos y comprender el trasfondo de las cosas te otorgará una valiosa sensación de liberación y claridad. Números de la Suerte: 7, 16, 25

CAPRICORNIO (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral favorece hoy la disciplina y la constancia en tu trabajo. Tu perseverancia diaria ante las responsabilidades será debidamente recompensada, consolidando tu éxito profesional paso a paso. Números de la Suerte: 8, 17, 26

ACUARIO (Enero 21 - Febrero 19): Día marcado por encuentros inesperados. Mantente abierto a la socialización espontánea; podrías conectar con alguien sumamente fascinante que te aporte una visión muy fresca o una gran oportunidad. Números de la Suerte: 9, 18, 27

PISCIS (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte se esconde en la reflexión y en la soledad creativa. Buscar momentos a solas para meditar, escribir o hacer arte te conectará profundamente con tu mundo interno, trayéndote una gran paz. Números de la Suerte: 1, 10, 19