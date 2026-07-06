La Ciudad avanzó con clausuras en la Villa 31

Qué incluye el plan oficial

El Plan Integral de Ordenamiento apunta a recuperar el espacio público, fortalecer la capacidad de control estatal, combatir actividades ilegales y restablecer condiciones de orden urbano en un área de 72 hectáreas donde viven alrededor de 45 mil personas.

La Villa 31 ocupa unas 72 hectáreas en Retiro y tiene una población estimada de 45 mil habitantes.

Según informó la Ciudad, desde el inicio de la gestión de Jorge Macri se demolieron 10 edificaciones clandestinas, se intervinieron otras 10 construcciones ilegales y se clausuraron 5 corralones clandestinos.

El Gobierno porteño asegura que busca ordenar el crecimiento urbano y recuperar el espacio público.

El Gobierno porteño también informó el cierre de cinco locales de venta de celulares de procedencia ilegal, tres metaleras y tres depósitos de garrafas. Además, se removieron y compactaron 35 vehículos abandonados y se retiró chatarra equivalente a 40 camiones.

La administración porteña sostiene que la urbanización diseñada en 2016 no logró evitar un crecimiento urbano sin control ni alcanzar los objetivos de ordenamiento territorial previstos por la Ley 6.129.

El Ejecutivo decidió avanzar con medidas de fiscalización de construcciones, desalojo de terrenos usurpados y refuerzo de la seguridad. También señaló la existencia de un mercado informal vinculado a la venta de inmuebles, alquileres irregulares y comercialización de espacios aéreos dentro del barrio.