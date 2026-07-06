El gesto de Antonela Roccuzzo con Georgina Rodríguez que sorprendió en las redes

El intercambio se dio luego del lanzamiento de Mimoa, la nueva marca de ropa loungewear creada por Georgina Rodríguez.

Al presentar el proyecto, la empresaria explicó cuál fue la idea que impulsó la creación de la firma.

El intercambio generó repercusión entre los seguidores de ambas.

"Creé Mimoa a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso. Quería crear prendas que la apoyaran, no que la corrigieran. Que le permitieran volver a sí misma".

Antonela recibió algunas de las prendas de la colección y decidió agradecer públicamente el envío, un gesto que muchos usuarios interpretaron como una muestra de la buena relación que mantienen ambas, más allá de la histórica competencia deportiva entre sus parejas.

Argentina enfrenta este martes 7 a Egipto

La ras tanto, la Selección argentina ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro se disputará el martes 7 de julio, desde las 13 (hora argentina), en el estadio de Atlanta. La Albiceleste buscará avanzar a los cuartos de final y continuar el camino en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.