El gesto de Antonela Roccuzzo con Georgina Rodríguez que sorprendió en las redes

Mientras crece la rivalidad entre los hinchas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo compartió un mensaje para Georgina Rodríguez que llamó la atención y generó repercusión en las redes sociales.
En pleno Mundial 2026, cuando la rivalidad entre los fanáticos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvió a instalarse en las redes sociales, Antonela Roccuzzo protagonizó un gesto que sorprendió y rápidamente se volvió tema de conversación.
La esposa del capitán argentino compartió una historia de Instagram en la que mostró un regalo que recibió de Georgina Rodríguez, pareja del delantero portugués, y aprovechó la publicación para enviarle un mensaje de apoyo.
"Muchas gracias Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo", posteó Antonela en su cuenta de Instagram.
La publicación llamó la atención porque llegó en un contexto marcado por las constantes comparaciones entre Messi y Cristiano Ronaldo, alimentadas por el desarrollo del Mundial y el desempeño de ambas selecciones.
El intercambio se dio luego del lanzamiento de Mimoa, la nueva marca de ropa loungewear creada por Georgina Rodríguez.
Al presentar el proyecto, la empresaria explicó cuál fue la idea que impulsó la creación de la firma.
"Creé Mimoa a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso. Quería crear prendas que la apoyaran, no que la corrigieran. Que le permitieran volver a sí misma".
Antonela recibió algunas de las prendas de la colección y decidió agradecer públicamente el envío, un gesto que muchos usuarios interpretaron como una muestra de la buena relación que mantienen ambas, más allá de la histórica competencia deportiva entre sus parejas.
La ras tanto, la Selección argentina ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
El encuentro se disputará el martes 7 de julio, desde las 13 (hora argentina), en el estadio de Atlanta. La Albiceleste buscará avanzar a los cuartos de final y continuar el camino en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.
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