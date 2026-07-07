Franco Deambrosi, piloto de automovilismo, confirmó su romance con la China Suárez: "Fui honesto"

EL HISTORIAL DE FRANCO

Franco es un piloto de Turismo Carretera de 26 años que en 2019 debutó en TC Pista Mouras, a bordo de una Dodge del equipo Alifraco Sport. En 2020 manejó un Ford del DON Racing, y consiguió su primer podio en TC Pista Mouras tras culminar 3° en la primera fecha del año, en La Plata.

Franco lookeado como piloto de TC.

En 2024 debutó en las TC Pista Pick Up en una Toyota Hilux del Giavedoni Sport. En la primera fecha se quedó con el 4° lugar, mientras que en la segunda obtuvo el 5° puesto. Un año después, el oriundo de Ituzaingó volvió al TC Pista luego de ausentarse doce meses, con un Chevrolet del Azar Motorsport. Y fue en ese año que tuvo una participación actoral en El Barro. Y, entre escena y escena, conoció a la China.