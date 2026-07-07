Franco Deambrosi, piloto de automovilismo, confirmó su romance con la China Suárez: "Fui honesto"

El corredor de turismo carretera rompió el silencio en medio de las versiones que indican que tuvo una relación amorosa con la mujer de Mauro Icardi.
La China Suárez y Franco Deambrosi, piloto de turismo carretera, tuvieron un romance. El mismo habría sido en 2024, hace dos años, en tiempos que la China grabó la ficción de plataforma, En El Barro. Pero, pequeño detalle, la fecha no coincide con el romance entre la actriz y Mauro Icardi, que se inició en noviembre de ese año. ¿Hubo infidelidad, se pisaron las fechas?
"Es verdad. Pero soy de otro palo y no quiero quilombos. Pasó. Estuvimos", reconoció, en primera instancia, Franco, en diálogo telefónico con Paula Varela, para Intrusos en el espectáculo, por América, sobre el vínculo que supo unirlo sentimentalmente con María Eugenia, hace menos de dos años,
"Me estaban volviendo loco por todos lados... En mi vida nunca tuve una relación... la gente acomoda los tiempos como quiere y a su conveniencia, parece", aclaró, el joven, sobre la repercusión que tuvo en su cotidiano las versiones, ahora confirmadas, de que mantuvo una cercanía amorosa con la China. "Te aclaro que no soy gay. Les conviene agarrar para otro lado, pero no".
"Prefiero no dar detalle porque diga lo que te diga lo van a tomar para cualquier lado. Tampoco te voy a decir que no pasó nada. Creo que fui honesto con la historia que subí (donde, palabras más, palabras menos, dijo que hay vínculos que trascienden todo, como una primera manera de "blanquear" su relación con la China), mantuve el respeto", amplió, Deambrosi.
Franco es un piloto de Turismo Carretera de 26 años que en 2019 debutó en TC Pista Mouras, a bordo de una Dodge del equipo Alifraco Sport. En 2020 manejó un Ford del DON Racing, y consiguió su primer podio en TC Pista Mouras tras culminar 3° en la primera fecha del año, en La Plata.
En 2024 debutó en las TC Pista Pick Up en una Toyota Hilux del Giavedoni Sport. En la primera fecha se quedó con el 4° lugar, mientras que en la segunda obtuvo el 5° puesto. Un año después, el oriundo de Ituzaingó volvió al TC Pista luego de ausentarse doce meses, con un Chevrolet del Azar Motorsport. Y fue en ese año que tuvo una participación actoral en El Barro. Y, entre escena y escena, conoció a la China.
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