Consulta el horóscopo del sábado 4 de febrero

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

CIFRAS SOLARES: 48-795. La mejor manera de crear armonía entre los demás es establecer primero la armonía en ti mismo. No esperes que otros te cuiden y atiendan todos tus deseos.

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

CIFRAS SOLARES: 89-789. Hoy es el tipo de día en el que todo lo que desea hacer es pensar en unas vacaciones. Por lo general, eres es un trabajador tan responsable y concienzudo que puede darte el lujo de escapar por unos pocos minutos.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

CIFRAS SOLARES: 40-956. Puede decidir pasar gran parte del día trabajando en un proyecto que requiere mucha energía mental. Los planes para pasar un tiempo con un amigo cercano o con un amante podrían no ser lo que esperabas

CANCER (Junio22-Julio22)

CIFRAS SOLARES: 01-235. Algunos viajes cortos en su vecindario y el contacto con los vecinos o visitantes de su comunidad podrían brindarle información interesante a su manera.

LEO (Julio 23-Ago. 22)

CIFRAS SOLARES: 40-561. Encontrar el punto de comodidad puede ser difícil para ti. Puedes sentirte como si no estuvieras conectándote con tus ideales u objetivos.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

CIFRAS SOLARES: 49-789. El amor y el romance deberían ir bien para ti ahora. Sin embargo, hoy podrías encontrar que las cosas se ponen un poco incómodas cuando tu o tu pareja sospechan de la situación actual.

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

CIFRAS SOLARES: 70-456. Es posible que te hayas sentido algo desilusionado. Tal vez perdiste de vista tus metas o perdiste tu fe en ti mismo. Sentirás algo de alivio a partir de hoy. Busca y encontraras.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

CIFRAS SOLARES: 95-411. Eres un gran creador de sistemas. Puede jugar con todo tipo de construcciones, desde teorías y programas informáticos hasta experimentos científicos y evaluaciones estratégicas. Dale utilidad a eso.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

CIFRAS SOLARES: 23-112. Hoy los planetas te están guiando. Eres una persona perfecta, capaz de sintetizar eventos aleatorios en razón pura. Seguro que atraerás la atención si compartes tus pensamientos con los demás.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

CIFRAS SOLARES: 56-789. Usualmente no deja que tus sentimientos se muestren, pero es probable que haya algún tipo de arrebato emocional. Algunos puede que no se den cuenta, pero si pasa, no lo conviertas en un gran problema.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

CIFRAS SOLARES: 12-456. Sus ideas sobre la vida están pasando por algunos cambios radicales. Ninguno de los datos que siempre has dado por sentado se aplica. En lugar de lamentar los cambios, crece en ellos.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

CIFRAS SOLARES: 23-560. Hoy irás por una de dos formas. O bien, girará hacia adentro y meditará en un rincón o encontrará un buen amigo y confiará su insatisfacción.