Consultá el horóscopo del sábado 4 de octubre

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Nuevos comienzos personales. Hoy la suerte astral favorece los nuevos comienzos en tu vida personal. Es un excelente día para dar un paso adelante en una relación, iniciar un nuevo pasatiempo o tomar una decisión importante que impulse tu bienestar. Tu valentía para empezar de cero en algún aspecto de tu vida te traerá buena fortuna y renovación. Los Números de la Suerte: 4, 13, 22 te impulsan a la renovación.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Reflexiona sobre tus valores. La fortuna está en la reflexión profunda sobre tus valores y principios. Tomarte un tiempo para aclarar lo que realmente te importa te dará una dirección clara en tus decisiones y acciones. Alinearte con tu esencia te traerá paz mental y te guiará hacia caminos más auténticos y prósperos. Los Números de la Suerte: 5, 14, 23 te asisten en la introspección.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Comunica tus necesidades. Este es un día de conversaciones importantes. Es crucial que comuniques tus necesidades y deseos de forma clara, pero también que escuches activamente a los demás. El diálogo abierto y honesto te permitirá resolver malentendidos y fortalecer tus relaciones. La empatía será tu mejor herramienta hoy. Los Números de la Suerte: 6, 15, 24 facilitan tus comunicaciones.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Tranquilidad en casa. La suerte brilla en los momentos de tranquilidad y confort en tu hogar. Dedica tiempo a disfrutar de la paz de tu espacio, a relajarte y a recargar tus energías. Las actividades domésticas o simplemente descansar en tu refugio te brindarán una profunda sensación de bienestar y estabilidad emocional. Los Números de la Suerte: 7, 16, 25 te conectan con la serenidad hogareña.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu autoestima es magnética. Tu autoestima es tu mayor amuleto de la suerte hoy. Confía plenamente en tus capacidades, en tu valor y en tu brillo interior. Cuando te sientes seguro de ti mismo, atraes resultados positivos en todos los aspectos de tu vida. Proyecta esa confianza y verás cómo las oportunidades te encuentran. Los Números de la Suerte: 8, 17, 26 amplifican tu magnetismo.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Organiza tus espacios. La fortuna astral se manifiesta en la eficiencia en el hogar y la organización de tus espacios personales. Un ambiente ordenado y despejado no solo te brindará claridad mental, sino que también atraerá la prosperidad y el flujo positivo de energía a tu vida. Dedica tiempo a limpiar y organizar. Los Números de la Suerte: 9, 18, 27 te guían en la armonización de tu hogar.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Equilibrio emocional. Hoy la suerte está en el equilibrio emocional y la capacidad de encontrar la calma en medio de cualquier situación. Practica la serenidad, la meditación o cualquier técnica que te ayude a mantener la paz interior. Tu habilidad para mantener la compostura te permitirá tomar decisiones sabias y navegar los desafíos con gracia. Los Números de la Suerte: 1, 10, 19 te ayudan a encontrar la serenidad.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Sana viejas heridas. La suerte te impulsa a sanar viejas heridas emocionales y a liberar el pasado. Es un día para el perdón, la aceptación y el cierre de ciclos. Al dejar ir lo que te pesa, te liberarás para avanzar y crear un futuro más brillante. La introspección profunda te guiará en este proceso de liberación. Los Números de la Suerte: 2, 11, 20 te apoyan en tu proceso de sanación.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Busca la verdad. La fortuna te acompaña en la búsqueda de la verdad y la expansión de tu conocimiento. Siente la curiosidad por investigar, por aprender nuevas filosofías o por entender el mundo desde una perspectiva más profunda. El conocimiento te libera y te abre la mente a nuevas posibilidades. Los Números de la Suerte: 3, 12, 21 te impulsan a la aventura intelectual.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Planificación a largo plazo. La fortuna astral favorece la planificación a largo plazo y la construcción de bases sólidas para tu futuro. Dedica tiempo a definir tus metas a largo plazo y a establecer los pasos necesarios para alcanzarlas. Tu visión y tu disciplina te aseguran el éxito en cualquier emprendimiento. Los Números de la Suerte: 4, 13, 22 te guían en la construcción de tu porvenir.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Colaboración inesperada. Este es un día de colaboración inesperada que puede traer grandes recompensas. Mantente abierto a trabajar en equipo, a compartir tus ideas y a unirte a personas que complementen tus habilidades. La sinergia de talentos te permitirá lograr objetivos que parecían inalcanzables. Los Números de la Suerte: 5, 14, 23 te conectan con oportunidades de equipo.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Paz interior. La suerte se esconde en la meditación y la conexión espiritual. Tu paz interior es tu mayor tesoro hoy. Dedica tiempo a la introspección, a la práctica de mindfulness o a cualquier actividad que te conecte con tu ser más profundo. La serenidad que encuentres dentro de ti te guiará y te dará claridad. Los Números de la Suerte: 6, 15, 24 te asisten en la búsqueda de la calma.