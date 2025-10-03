Consultá el horóscopo chino del sábado 4 de octubre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La observación y la paciencia te darán ventajas. Presta atención a los detalles y no te precipites. Números de la Suerte: 9, 12, 27
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La libertad y la espontaneidad te traerán alegría. Permítete disfrutar de la vida sin ataduras. Números de la Suerte: 10, 13, 28
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La compasión y la conexión emocional con tus seres queridos fortalecerán tus lazos y te darán paz. Números de la Suerte: 11, 14, 29
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu inteligencia te ayudará a resolver cualquier obstáculo. Confía en tu capacidad de adaptación. Números de la Suerte: 12, 15, 30
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización en tus finanzas te dará tranquilidad. Planifica tus gastos y ahorros con antelación. Números de la Suerte: 1, 19, 31
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad y la honestidad serán tus guías. Sé un pilar de confianza para quienes te rodean. Números de la Suerte: 2, 20, 32
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad y el buen humor te harán popular. Disfruta de la compañía de otros y celebra la vida. Números de la Suerte: 3, 21, 33
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para negociar y buscar soluciones creativas. Tu ingenio te permitirá encontrar el camino correcto. Números de la Suerte: 4, 22, 34
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La estabilidad financiera es una prioridad. Es un buen momento para revisar inversiones o planificar gastos importantes. Números de la Suerte: 5, 23, 35
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Tu confianza y energía te harán destacar. No temas tomar la delantera en nuevas iniciativas. Números de la Suerte: 6, 24, 36
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía en tus relaciones es clave. Busca el equilibrio y la comprensión en tus interacciones diarias. Números de la Suerte: 7, 10, 25
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Es un día para brillar y asumir riesgos calculados. Tu carisma atraerá nuevas oportunidades. Números de la Suerte: 8, 11, 26
