Consultá el horóscopo del viernes 26 de diciembre

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): La suerte te invita a perseguir tus sueños con determinación. Números de la Suerte: 8, 17, 26
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hoy la fortuna está en el cuidado de tus posesiones. Un buen mantenimiento te ahorra problemas. Números de la Suerte: 9, 18, 27
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día propicio para el intercambio de ideas y el debate intelectual. Números de la Suerte: 1, 10, 19
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte se manifiesta en la seguridad de tu refugio. Tu hogar es tu fortaleza. Números de la Suerte: 2, 11, 20
LEO (Julio 23-Agosto 22): La fortuna te sonríe en los momentos de celebración. Disfruta de la alegría. Números de la Suerte: 3, 12, 21
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La fortuna astral se enfoca en la organización de tus finanzas. Claridad en los números. Números de la Suerte: 4, 13, 22
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la justicia y la equidad en tus tratos. Números de la Suerte: 5, 14, 23
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna te anima a profundizar en tus relaciones. La intimidad te fortalece. Números de la Suerte: 6, 15, 24
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La suerte te favorece en la exploración de nuevas culturas o filosofías. Números de la Suerte: 7, 16, 25
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral se presenta en la paciencia y la perseverancia. Tu esfuerzo dará frutos. Números de la Suerte: 8, 17, 26
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de ideas originales y vanguardistas. Tu mente es un imán para la suerte. Números de la Suerte: 9, 18, 27
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte te guía hacia la compasión y el servicio a los demás. Tu generosidad será recompensada. Números de la Suerte: 1, 10, 19
