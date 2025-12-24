Internacionales |

El papa León XIV pide 24 horas de paz para Navidad

Desde Castel Gandolfo, el Papa León XIV solicitó a todos los pueblos del mundo respetar un día de tregua en Navidad

El Papa León XIV pidió que se respeten 24 horas de paz en todo el mundo durante la Navidad. El mensaje fue lanzado, desde Castel Gandolfo, a un día de la Navidad. El Pontífice destacó la importancia de que, al menos en esta festividad, se suspendan los enfrentamientos armados.

El Obispo de Roma se refirió en particular a la situación en Ucrania, donde ataques recientes han afectado distintas regiones. "Realmente me causa mucha tristeza que, aparentemente, Rusia haya rechazado la petición de tregua", expresó León XIV. Por eso reiteró su llamado: que al menos por un día se respete la tranquilidad y la humanidad en los conflictos.

Embed - Pope Leo XIV answers journalists’ questions in Castel Gandolfo, December 23, 2025

El Papa también recordó la visita del cardenal Pizzaballa a Gaza, donde se trabaja en acuerdos de alto el fuego. León XIV destacó que la comunidad busca celebrar la Navidad pese a la situación complicada y confió en que los acuerdos de paz puedan avanzar.

Durante su jornada en Castel Gandolfo, el Pontífice fue recibido por vecinos y parroquias locales, quienes le entregaron regalos típicos de la región. A su vez, León XIV respondió preguntas de periodistas sobre diversos temas, incluyendo la reciente ley de suicidio asistido en Illinois, que entrará en vigencia en septiembre de 2026.

ADEMÁS: Volodimir Zelenski revela su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra con Rusia

Sobre este tema, expresó su decepción y reafirmó la importancia de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Subrayó que la Navidad es un momento propicio para reflexionar sobre la vida humana y su valor.

En síntesis, el Papa hizo un llamado a la humanidad para que en Navidad haya un alto al fuego simbólico en todos los conflictos, un mensaje que combina la reflexión espiritual con la atención a los problemas globales actuales.

