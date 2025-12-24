Quilmes: un bombero de la Ciudad mató a un pareja de delincuentes

Todo sucedió poco antes del mediodía de este miércoles en la avenida General Acha al 1800, esquina San Mauro Castelverde, en el Barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste, y dejó como saldo dos personas fallecidas luego de un intercambio de disparos en plena vía pública.

Todo comenzó alrededor de las 11:40, cuando el oficial del área de Transporte Forense de Bomberos de la Policía de la Ciudad, salía de su casa vestido de civil.

image

En ese preciso instante y mientras se disponía a abordar su Peugeot 207, fue interceptado por una moto de color oscuro en la que viajaba una pareja.

Según las fuentes policiales ambos ladrones descendieron del vehículo y esgrimieron un arma de fuego con la intención de robarle el auto.

En este contexto, el bombero se identificó, dio la voz de alto y sacó su pistola reglamentaria, una Bersa calibre 9 milímetros. De acuerdo con la reconstrucción oficial, repelió la agresión armada disparando contra los atacantes.

La mujer cayó fallecida en el lugar, mientras que su cómplice logró escapar a pie, aunque los testigos dijeron a los agentes del Comando de Patrullas Quilmes, que fueron alertados al 911 por lo sucedido, que observaron que corría con dificultad, por lo que se sospechaba que estaba herido.

Los policías en el lugar encontraron la moto usada por los asaltantes, una Honda Wave que, según los registros consultados por las autoridades, no presentaba impedimentos legales para circular. Personal del SAME arribó a la escena y constató el fallecimiento de la mujer.

Mientras que un operativo por la zona permitió dar con el segundo sospechoso a unas cuadras de donde se había dado el enfrentamiento. Allí, el hombre se hallaba desplomado en la vía pública y también se confirmó que estaba fallecido.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 9ª de Quilmes, que en colaboración con la Seccional 3ª y agentes del Grupo Técnico Operativo (GTO), preservó la escena para el trabajo de la Policía Científica.

El fiscal Javier Barrera, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial Quilmes, se presentó en el lugar y dio directivas para el avance de las actuaciones