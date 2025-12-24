Sofía "La Reini" Gonet reapareció en sus redes con un video navideño erótico

"La Reini" volvió a publicar contenido después de anunciar que se tomaría un "tiempo para sanar" tras su ruptura con Homero Pettinato. Mirá el video.
La influencer Sofía Gonet, "La Reini", había anunciado en sus redes sociales que se iba a tomar un descanso para "sanar" después de su separación de Homero Pettinato. La participante de MasterChef volvió a aparecer a las 24 horas con una historia en su Instagram que decía: "Ya sané. Feliz Navidad a todos" y un video al borde de la censura.
La historia previa sirvió como un adelanto de lo que luego fue la publicación del video erótico que realizó junto a un hombre disfrazado de Papá Noel. En esta producción se la ve a "La Reini" gateando hacia el hombre, mostrando su cuerpo, y sacándole la ropa al proveniente del Polo Norte.
Este falso retiro provocó que los medios y sus seguidores hablen de ella para salir y explotar todo con esta producción navideña.
