Horóscopo chino: conocé los cinco signos más tacaños

Estos son Rata, Búfalo (o Buey), Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Cada uno de ellos posee un elemento que puede ser Metal (u Oro), Aire, Fuego, Tierra y Agua.

De esta manera se pueden predecir los rasgos determinantes de personalidad de los nacidos bajo cada uno de los signos del horóscopo chino.

Para la astrología china hay cinco signos a los que les cuesta gastar el dinero y prefieren ahorrar.

Los cinco signos del horóscopo oriental más tacaños son:

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2020)

Las personas nacidas en el año de la Rata son conocidas por ser muy astutas y ahorrativas. Les gusta hacer dinero y pueden ser muy cuidadosas al gastarlo. Las ratas también son muy conscientes del valor de las cosas y pueden ser tacañas con el tiempo y los recursos de otros.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 o 2022,)

A pesar de su naturaleza valiente y aventurera, los Tigres pueden ser tacaños en ciertas situaciones. Les gusta tener el control y pueden ser reacios a gastar su dinero o recursos si no están seguros de que serán recompensados en el futuro.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Las Serpientes son conocidas por ser muy sabias y perspicaces, pero también pueden ser bastante tacañas. Les gusta gastarse sus recursos para sí mismas y no les gusta compartir con los demás. Además, son muy cautelosas con su dinero y pueden negarse a gastarlo incluso en cosas importantes. Son el signo más tacaño.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Aunque tienen fama de ser generosos por su energía y entusiasmo, los Caballos también pueden ser tacaños si sienten que alguien más está acercándose demasiado, tienden a ser algo individualistas, son muy independientes, por lo que pueden no pedir ayuda cuando la necesitan y tampoco darla de regreso, a veces, sin darse cuenta. Prefieren no gastar su dinero en cosas que no consideran importantes y pueden ser posesivos con sus cosas.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Los Monos prefieren, ante todo, tener el control de todas sus cosas y de cómo se van a gastar sus recursos, tienden a ser meticulosos y controladores, y, como los Tigres, si no saben lo que se viene, prefieren la precaución. No son de los que comparten libremente.