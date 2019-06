Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 No permita que vuelvan las injerencias del amor en el trabajo, una interesante propuesta viene de la mano de un viejo amigo. Por una canita al aire puede perder a su pareja.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Para trabajar todo a vapor hasta la tarde, cuando deberá frenar y no tomar ninguna determinación de importancia. Deberá tomar una decisión en amores. Controle el estrés para gozar el amor.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Para concretar proyectos arremeta por la mañana, para resolver problemas económicos, utilice la tarde. Si ya se decidió no lo lamente, el tiempo lo compensará. Amigos ayudan.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 Las cosas no marchan del todo bien con el sexo opuesto, hay dudas injustificadas. No hiera a su pareja con su proceder. No se comprometa con cosas nuevas, si no termina con las actuales.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Su cambio de actitud trae aparejado nuevos rumbos a sus ambiciones y una nueva faceta a su vida personal. Actúe como mediador en un problema de familiares, ellos lo necesitan.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Debe vivir el momento y olvidar las tristezas pasadas. Los recuerdos son solo eso, arremeta. Sus aspiraciones tienen buenas posibilidades de hacerse realidad, logra objetivos.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Día neutro para trabajar y no crear problemas. Si se le presentan páselos para mañana, que la situación mejora notablemente. No cele por celar. Escuche a los que saben.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03 Si logró separar amor y trabajo, excelente, de lo contrario hágalo lo antes posible para evitar riesgos de pérdidas o discusiones. Respete sus afectos y no corra aventuras.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 Al correr los momentos del lapso, sentirá nuevas emociones y vivirá experiencias poco comunes y muy sorpresivas. Reunión familiar muy agradable. Recibe gratificante respuesta.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 Debe liberarse de estados abúlicos, debe luchar por el logro de sus objetivos. No se abandone. Los problemas en su lugar de trabajo se agravan. Busque una solución cuanto antes.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06 El trabajo avanza, pero se impone hacer cursos o tratar de ampliar horizontes para enfrentar nuevos desafíos. Cuidado con un amor que viene del pasado. Calma en la familia.