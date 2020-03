TAURO (Abril 21-Mayo 20) Sientes la necesidad de dedicarte a lo que es realmente importante, estás más serio que de costumbre y con motivo. Tienes que poner a prueba tu capacidad de improvisación, no te prives.:CIFRAS SOLARES: 77.707

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)Recibirás buenas noticias. Estarás decidido a acercarte a tus objetivos, ¡a por ello! Salir de los caminos transitados te permitirá alcanzar tu cima moral. En el plano corporal, te irá mejor si beber más líquidos para drenar tus riñones. CIFRAS SOLARES: 39.087

CANCER (Junio22-Julio22) Tómate un descanso de tu rutina. Quizás sientas como que estás cabalgando rumbo a la batalla a medida que buscas constantemente nuevas aventuras y la conquista de nuevas tierras. Hoy cerciórate de tomar un descanso para detenerte y permitir que tu caballo beba un poco. Te mereces un poco de descanso .CIFRAS SOLARES: 20.040

LEO (Julio 23-Ago. 22) ¿Irás de compras hoy? Si es así, espera en algún momento enfrentarte a un artículo lujoso al que le habías echado el ojo pero que no justificabas comprar. No seas impulsiva, pero tampoco te reprimas innecesariamente.CIFRAS SOLARES: 30.765

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Trata de no quemarte con el fuego que parece haber a tu alrededor. Últimamente, tu sabes lo que está bien y mal, así que no te comprometas ni tampoco involucres tu orgullo. Mantente atenta a lo que ocurre a tu alrededor, pero no sientas como que debes intervenir haciendo algo que adentro tuyo sientes que no está bien. CIFRAS SOLARES: 38.432

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Tu espíritu altruista y deseo de hacer el bien te motivarán a contribuir con varias obras de caridad. Pero quizás no te agrade el hecho de que los fondos los usan para otros propósitos. Lo mejor sería? que donarás a la organización que más comulgue contigo. Después podrás abocarte a otras causas.CIFRAS SOLARES: 54.654

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21 Hoy te enterarás de algo que te sorprenderás sobre un vecino o pariente - y el chismorreo se extenderá rápidamente por tu vecindario. Esto te hará tambalear - a pesar de que podría ser exagerado. Visitarás a personas en las cercanías. CIFRAS SOLARES: 43,876

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21) Tienes la mente llena de preocupaciones, y quizás los otros tomen tu comportamiento retraído como indiferencia. Deja que piensen lo que quiera. Tienes que considerar asuntos serios y tomar decisiones de importancia. El resentimiento se les pasará después. Por ahora, piensa sólo en ti.CIFRAS SOLARES: 21.324

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Posiblemente descubras que cuando aparece algún problema, las personas hacen lo mejor para sí mismas y no se interesan demasiado acerca de los demás. Asegúrate de tener suficiente reserva emocional invertida en ti misma de manera que a la hora de la verdad tengas la suficiente confianza con la que funcionar.CIFRAS SOLARES: 65.409

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Hoy te encontrarás con un montón de gente de afuera que nunca habías visto en tu vida. A pesar de ser algo estimulante y excitante, podría a la vez ser abrumador. Pueda que no te sientas muy sociable por el momento. Hoy te conviene escuchar más que hablar. A veces eso causa mejor impresión que una palabra.CIFRAS SOLARES: 43,876

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20 Hoy desearás hacer lo que te plazca, sin importar lo que quieren los demás. Tu independencia es muy importante para ti. Sin embargo, el compromiso es necesario para evitar serios conflictos. Considera dividir tu tiempo para cumplir con los deseos de las personas allegadas a ti y con los tuyos propios.CIFRAS SOLARES55.549