Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Felipe presenta a su amigo, LUGHALUGHA el Duende que cambia todo

Hace ya algún tiempo, muchos humanos comienzan a sentirse interesados por la magia elemental y los duendes, mucha tinta viene corriendo por diversos lugares, pero poco se sabe en realidad de la naturaleza de estos seres, no porque el conocimiento no exista, sino porque de alguna otra manera en diversos portales o publicaciones solo se ha hablado de la existencia de ellos, pero no del verdadero beneficio o la interacción que han tenido con el hombre a lo largo de los años.

En esta ocasión, vamos a referirnos a uno de estos seres, conocidos como LUGHALUGHA, el duende que interviene en aquellos con el deseo de conocer otros planos, pero también de sentirse dichosos al ser iluminados por su increíble presencia.

Este Duende interviene en aquellos con la necesidad de romper con la rutina en sus vidas, para ello, se dice que LUGHALUGHA inunda los corazones de estas personas con la magia celestial de los buscadores, algo que de un momento a otro, les haga sentir la sensación de que desean conocer cosas nuevas o aprender algo que habían dejado en el camino sin terminar.

De esta manera actúa él y además, como si esto no fuera poco, es el encargado de intervenir en el interior de los adultos y hacer que revaloricen momentos importantes de sus vidas y vuelvan a creer en seres de la naturaleza como él. Cuando se deja ver es muy reconocido por su estructura física baja, su cuerpo, extremadamente delgado, tiene un rostro de anciano, pero simpático y su barba es blanca como la nieve.

El número de la suerte de la semana de LUGHALUGHA es el 605

Número 6: Lo abarca el Duende de los prados. La claridad y la esperanza son las recompensas de quienes caminan por los prados que son reflejo del desfuerzo humano, trabaja duro pero respira profundo y disfruta de los pequeños momentos.

Número 0: Lo rige el Duende de la simpatía: Un buen amigo que brinda apoyo, es quien te consuela, es el que te hace reír cuando ves algo gracioso en internet o en tv, es el que te da respiro en días grises.

Número 5: Lo rige el Duende del corazón: cuando estás dispuesto a vivir, siendo consciente de su situación, y de las herramientas con las que cantas, te alegrara saber que en las pequeñas cosas hay felicidad y oportunidades