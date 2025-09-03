Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Murrín, el Duende de la Moneda Giratoria

Murrín es un Duende inquieto, travieso y amante de los juegos simples pero arriesgados. Su figura es la de un duende bajito, de orejas puntiagudas y chaleco azul oscuro, que siempre lleva una moneda de dos caras en la mano. La leyenda dice que nació del eco metálico de la primera moneda que cayó en una máquina tragamonedas de feria. No busca solo que ganes, sino que te atrevas a apostar cuando la suerte parece dormida.

A Murrín el Duende se le conoce por provocar “coincidencias” improbables: dos frutas iguales en la tragamonedas, una carta salvadora al final, o la moneda cayendo justo del lado que apostaste. Este Ser aparece en ciertos portales que abren puertas hacia la suerte, por eso es muy fuerte.

Son aquellos días en los que se abre la puerta al cosmos. Como consecuencia, las vibraciones del universo son mucho más perceptibles, haciéndonos más receptivos a emociones que están profundamente arraigadas en nuestro subconsciente. En otras palabras, el universo nos lanza de suerte una carga concentrada de energía como una señal de que ha llegado el momento de que nos ocupemos de todo aquello que estábamos posponiendo o reprimiendo.

Esta Semana @duendefelipeok y Murrín el Duende obsequiarán tres números muy mágicos y los mismos son 498. Ten presente estos números a la hora de caminar, el azar se codea con el éxito el dinero y la prosperidad.

El número 4: equivale al "Duende de la Fortuna", metódico y algo excéntrico, rige las finanzas, el deseo de progresar y el control de los bienes materiales. Suele estar muy asociado a los juegos de azar. Tenlo presente como tu número de la semana.

El número 9: equivale al "Duende de la Creatividad". Se trata todo un personaje, divertido, inquieto y gozoso de la vida. Él es frescura, júbilo e iluminación. Roda siempre alrededor de la cabeza de los que buscan inspiración o un golpe de suerte.

El número 8: equivale al "Duende de la Victoria". Señor del Éxito, la frescura, el alivio, la trascendencia y la superación espiritual. Es todo un Símbolo lo conseguido, es la recompensa y aliento para todos los que desean alcanzar la cima. Tenlo muy presente.