Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Lumaniela, la Duenda de los Números Susurrados

Luma es una Duenda menuda con trenzas doradas y ojos que cambian de color según la racha del jugador. Su leyenda viene de los barrios más antiguos, donde las abuelas jugaban a la quiniela anotando sueños y señales. Se dice que Luma nació de un papelito arrugado con números garabateados, olvidado en el bolsillo de una bata de cocina.

Ella no aparece en casinos ni mesas de póker; su terreno son los boletos, rifas y loterías. Dicen que se acerca de noche, mientras duermes, y susurra en tus sueños un número que se repetirá hasta que lo escuches con atención. Hay quienes aseguran que el eco de su voz suena como campanitas de cristal.

El 3 es su número mágico: la trinidad de suerte, intuición y constancia. Para atraerla, algunos encienden una vela amarilla un día martes, escribiendo en un papel sus tres deseos más simples, y guardándolo dentro de la billetera hasta que la racha se cumpla. Pero hay 3 números muy suertudos que da en esta fecha, que es muy benéfica por el cambios y con grandes posibilidades de ganancias.

Es este número para tener en cuenta: el 792.

Numero 7: abarca el "Duende de los valores materiales". Venerado por todas las culturas como número sagrado y marca siempre todos los valores financieros y el empuje para sacar deudas.

El numero 9: La energía del número 9 lleva la energía del “Duende del oro”, lo viejo es desechado y se prepara para recibir nuevamente la energía nueva es tiempo de soltar y dejar ir.

Numero 2: aquí este el “Duende de la esperanza” y esto mismo es, hacia los demás, súper sensibilidad hacia las necesidades de todos. Símbolo del equilibrio, la unión y la receptividad