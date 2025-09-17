Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

@duendefelipeok presenta a ALFHIO, EL DUENDE DE LA LLAVE DEL TIEMPO

Ocurrió hace mucho tiempo… Alfhio, el Duende del Tiempo, le regala a cada persona una “Llave Reloj” llena de tiempo, una llave que al cerrar los ojos y nombrar a este Duende aparecerá en tu mente, úsala y verás que abre caminos.

Dentro de ella, de la misma llave, hay miles de segundos y minutos. ALFHIO el Duende la tiene en su mano… Porque el tiempo no es oro; el tiempo tiene su propio valor grande incalculable, su propia medida y sus propias leyes. Si intentas ahorrarlo acabas perdiéndolo, en cambio, si lo pierdes, acumulas momentos. Si lo inviertes muy rápido no te da interés, pero si lo inviertes despacio, a medida que pasan los años, los recuerdos son cada vez más interesantes. Alfhyo siempre dijo que si lo gastas en esas cosas que llaman «útiles», se marchita, pero si lo gastas en esas cosas que llaman «inútiles», florece.

El Duende de la llave del Tiempo solo pone en cada hora 60 minutos y en cada minuto 60 segundos. Nada más y nada menos. “No busques gente para matar las horas, sino búscale con horas para vivir”

Esta Semana el Duende ALFHIO te brindara tres números Mágicos: 715

El número 7: equivale al “Duende de la luz”. Príncipe de los gnomos del aire y el que llega con su estandarte para dar coraje y esperanza a los que necesitan algo más que un golpe de suerte.

El número 1: equivale al “Duende de la ventana”. Aquel que no sabe bien si es una ventana o una puerta, pero te invita a que veas por medio de ellas que afuera abunda un mundo entero.

El número 5: equivale al “Duende de la sinceridad”. Un buen amigo que busca que te desahogues, pero que refuerces el momento de tu partida para seguir caminando.