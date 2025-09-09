Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Barlomé, el Duende de las monedas Doradas

Barlomé el Duende es uno de los Seres más serio y elegante. Viste como un pequeño caballero del siglo XIX, con chaleco de seda roja y sombrero de copa baja.

Su leyenda proviene de los salones de juego antiguos, donde las fichas eran pesadas y doradas como el sol del mediodía. Se dice que Barlomé el Duende fue, en vida, un jugador empedernido que ganó una fortuna y la perdió en una sola noche, jurando que el azar era un amante caprichoso.

Al morir, su espíritu encarnó en un Duende que ronda las ruletas, las mesas de blackjack, y a todo jugador que desea un numero de suerte y lo invoque a Barlomé el Duende, regalando a algunos mortales la posibilidad de una mano perfecta o de un numero ganador para salir del pozo.

Los números de la suerte de esta semana

Duende Felipe y Duende Barlomé te dan su número, el 21, es un guiño a su intuición y acorde a ganar en la semana, pero también simboliza el cierre de un ciclo y la llegada de un momento decisivo. Quienes desean su ayuda deben entrar a la sala de juego con un pedido escrito en el bolsillo derecho, frotándolo discretamente antes de cada jugada.

El número 2: equivale al "Duende del Deseo" El rige sobre la Calma, satisfacción, instintos y la realización. Así como todos aquellos anhelos que provienen del mundo de los sueños y la idealización. También la proyección sobre el futuro y el mundo subconsciente juegan un papel muy importante en este número.

Numero 1: abarca el "Duende Del Mundo", dice que cuando estés abrumado por las dudas te dará fortaleza y valor para salir adelante y así conquistar lo que hace años esperas.