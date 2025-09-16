Las mujeres de Robert Redford

A lo largo de su vida, Redford estuvo acompañado por hermosas mujeres y tuvo dos matrimonios, en momentos importantes de su vida.

Lola van Wagenen

image

Lola Van Wagenen es una historiadora y activista estadounidense que conquistó al actor durante su juventud, manteniendo un romance de película que no estuvo exento de algunas tragedias. En 1957, la pareja realizó -en secreto- la ceremonia de su enlace en Las Vegas y, en su momento, se dijo que ella se había escapado de la universidad para casarse con Redford.

Tuvieron cuatro hijos: Scott -falleció a los pocos meses de nacer por muerte súbita-, Shawna, James y Amy. Tras 27 años en pareja, se divorciaron.

Kathy O'Rear

image

Después de su separación de Lola Van Wagenen, Robert Redford fue vinculado sentimentalmente con varias mujeres del ambiente del espectáculo, entre ellas, se destacó especialmente su relación con la diseñadora de vestuario Kathy O'Rear.

Debra Winger

image

Cómo suele suceder en muchas ocasiones, los actores encuentran el amor en los sets de filmación. Este fue el caso cuando se relacionó con la actriz Debra Winger, en 1986, durante el rodaje de la película "Peligrosamente juntos". Esta relación fue breve debido a que ella decidió irse y vincularse con un amigo de Redford, el también actor Timothy Hutton.

Sonia Braga

image

Varios años después, Robert Redford encontró el amor con la actriz brasileña Sonia Braga, luego trabajar en película “Un lugar llamado Milagro” y si bien su relación era estable, el actor expresó no tener deseos de contraer matrimonio con ella.

Sibylle Szaggars

image

Redford cambió de opinión después de mantener 14 años de relación con la pintora alemana Sibylle Szaggard, con quien tuvo una larga amistad, transformándose en una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo.