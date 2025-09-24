Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

@duendefelipeok presenta a Laurion, el Duende del Laurel

Cuentan las leyendas que, en los bosques antiguos de Grecia, donde los templos de Apolo custodiaban los misterios del destino, nació un pequeño duende que habitaba entre las ramas del laurel sagrado. Él era muy amigo de Felipe nuestro Duende y este ser, de túnica verde y ojos resplandecientes como el oro, tenía la misión de proteger las hojas que coronaban a héroes, reyes y poetas. Por eso mismo Duende Felipe siempre lo admiro por la misión que llevaba a cabo.

El Duende, llamado Laurion, escuchaba en las noches las súplicas de los hombres que arrancaban hojas de laurel para adivinar el porvenir. Se acercaba suavemente y, con un soplido invisible, guiaba la respuesta: sí, no, esperanza o desdicha. Quienes eran sensibles podían percibirlo, pues el aire se volvía aromático y vibraba con una dulzura extraña.

La leyenda cuenta que Laurion el Duende también protege a los que buscan la gloria limpia, sin vanidad. Si alguien ofrece al laurel una promesa justa un canto, una palabra escrita, un acto noble, el duende se posa sobre su hombro y bendice su camino con inspiración. Pero si alguien intenta usar el laurel para soberbia o engaño, El Duende Laurion se esconde, y la corona de hojas se seca antes de tocar la frente del impostor.

Dicen que quienes sueñan con un laurel vivo y ven en él un Duende pequeño, recibirán noticias de victoria en los días venideros. Y que, en cada hoguera de San Juan, el humo de las ramas de laurel abre portales por donde Laurion baila, repartiendo augurios de fortuna.

Duende Felipe y Duende Laurion te dan el mágico número de tres cifras de esta semana: el 716.

El número 7: equivale al "Duende del alimento" dador de vida y de gratitud, él se tiñe de diversos colores para que no falte lo esencial y lleguen en abundancia.

El número 1: equivale al "Duende del hogar" es el que se responsabiliza de los miembros de una comunidad o familia, brinda salud y energía para que lleven a cabo sus metas.

El número 6: equivale al "Duende de la energía" el otorgara renovación mental, deseos de cambios en los designios del tiempo, incansable buscador de cambios energéticos a pleno.