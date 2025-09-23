Beto Casella con un pie afuera de El 9: ¿A qué canal se irá?

Si bien la información se conoció en las últimas horas de la mano del periodista Alejandro Castelo, para el stream de Jotax, la versión viene instalada hace un tiempo a consecuencias de los "malos momentos" que Beto viene transitando en el canal de Colegiales y que incluyen un recorrido de varios hechos que le molestaron mucho.

Casella enfrentó, sobre todo en el último año y medio, algunos episodios en los que no ocultó su enojo, su molestia. Algunos retrasos a pagos de compañeros delante y detrás de cámara, la poca promoción que tiene el programa siendo el más visto de la pantalla y ocupando el horario central de la noche.

Un problema con el estacionamiento de la emisora, en la que parte de su equipo al aire -ejemplo el caso del humorista Rodrigo Vagoneta, que no podía dejar su auto en el parking del canal- Y, como si fuera poco, el desembarco de Tamara Petinato en la pantalla del canal, considerando ella se fue con problemas del programa, tras el público episodio del sillóngate, con el expresidente Alberto Fernández. Toda esa seguidilla de hechos, eclosionaron e hicieron mella.

QUÉ PASARÁ CON BETO EN LA TEVÉ

Sin lugar a dudas, Beto es uno de los conductores más importantes de la pantalla chica. De hecho, es el capitán de un ciclo de entretenimiento que lleva 20 años al aire, pero la relación con Diego Toni, referente de la gerencia del medio, está desgastada. Y, como era de esperar, tras conocerse su molestia por todo lo que viene viviendo con el 9, una vez más lo tentaron de otros canales para que protagonice el gran pase del año.

Por un lado, Casella tiene la propuesta de América -se reunió en algunas oportunidades con las autoridades de la productora Mandarina para tener distintas conversaciones laborales que, al parecer, habrían avanzando lo suficiente- y es una de las grandes posibilidades a tener en cuenta. Y, por el otro, Adrián Suar lo querría para su troupe en El 13, ofrecimiento que ya le hizo también en otras oportunidades y que el periodista supo rechazar.