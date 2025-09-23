La Policía de la Ciudad detuvo a la banda que robó en la casa de Pampita

Los procedimientos, que fueron realizados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3, permitieron la detención de siete de los acusados en un hotel de Once y el octavo en la zona de La Boca, cuando circulaba en un Fiat Cronos.

En lo que respecta al hotel de Callao al 40, los investigadores llegaron al lugar gracias a las cámaras de seguridad y el trabajo del Centro de Monitoreo Urbano que permitió identificar a uno de los rodados que apoyaba a los ladrones durante la huída el día del robo.

El seguimiento del vehículo terminó en el hotel, donde ingresaron cinco de los imputados. Esa información fue acercada a la fiscalía quien autorizó esta tarde a ingresar al inmueble e identificar a sus ocupantes. En el momento, en el que el personal policial ingresó los sospechosos quisieron escapar y allí fueron detenidos.

WhatsApp Video 2025-09-23 at 20.29.04



Recuperan bienes de Pampita

Además, en una de las habitaciones se encontraron abandonados los objetos que la víctima reconoció como propios, además de herramientas utilizadas para cometer ilícitos como ganzúas y palancas.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 20.25.39

Por otra parte, de manera simultánea, se detuvo en La Boca a otro de los autos investigados, un Fiat Cronos negro, que servía de apoyo a la banda y además se detuvo a un venezolano que también está vinculado al hecho.

Como parte de la investigación ya se había secuestrado ayer un vehículo Volkswagen Suran, utilizado para cargar la caja de seguridad sustraída.

Los delincuentes habrían entrado el viernes por la noche a la casa de la modelo violentando una puerta que da al patio del fondo de la casa que linda con vías del ferrocarril.

Interviene en la investigación del hecho la Fiscalía Nº48, a cargo del Dr. Eduardo Rosende, Sec.retarìa Única del Dr. Guillermo Rosasco