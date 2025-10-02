La Iglesia Católica celebra a los Santos Ángeles Custodios

“La existencia de seres espirituales, no corporales, que la sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la Tradición”, dice el artículo 327 del Catecismo.

Y, como sostenía San Basilio: “Todo fiel tiene junto a sí un ángel como tutor y pastor, para llevarlo a la vida”, refiriéndose al ángel custodio que, como confirma la tradición, vela por el bien y la salud espiritual de cada uno de los seres humanos

San Basilio enseña precisamente que Dios ha dispuesto que toda alma no esté “sola”, sino que cuente con un protector con la misión específica de acompañar y guiar a una persona a lo largo de la vida. Esta tarea ha de cumplirse desde el momento de la concepción hasta la hora de la muerte.

La palabra “ángel” proviene del griego antiguo γγελος [ángelos] voz que significa “mensajero”, o “el que lleva un encargo”.

Los Ángeles en la Biblia

La Sagrada Escritura da cuenta de la existencia de los ángeles y cómo, en momentos cruciales de la historia de la salvación, ellos han aparecido con el propósito de cumplir una misión especial dada por Dios. Son criaturas como los humanos, pero gozan de una condición particular. No son seres corpóreos, y por lo tanto, no están sometidos a las leyes que regulan la materia, el tiempo y el espacio. Son criaturas espirituales y como tales poseen inteligencia.

Los ángeles custodios son los espíritus celestiales de los que habla el Salmo 90: "A sus ángeles ha dado órdenes Dios para que te guarden en tus caminos"; y de los que da cuenta el Evangelio cuando, por ejemplo, Jesús dice: "Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus Ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre celestial" (Mateo 18,10).

Tradición de la Iglesia

San Agustín (354-430) se refiriò tema: "El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu; si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel".

El Día del Ángel de la guarda se celebra oficialmente desde 1670, cuando el Papa Clemente X lo estableció como el día de la celebración de la fiesta para los Santos Ángeles Custodios, fiesta de los ángeles particulares de las personas.

San Bernardo fue un santo que se encargó de difundir ampliamente la celebración y en el año de 1010 hizo un famoso sermón sobre el Ángel de la Guarda. Él asegura que los cristianos respetan la presencia de los Santos ángeles custodios, agradecen sus favores y confían en su ayuda.