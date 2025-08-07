Impulsan desarrollo de la industria de los videojuegos en la región

A través de este acuerdo, la UNaB dictará el Curso de Diseño y Desarrollo de Videojuegos en cinco municipios bonaerenses: Almirante Brown, Berisso, Castelli, Dolores y La Plata.

El curso contempla temas clave como programación, narrativa interactiva y desarrollo lúdico y es una herramienta para la formación de perfiles profesionales vinculados a esta industria en constante crecimiento.

La firma del convenio estuvo encabezada por el rector de la UNaB, Pablo Domenichini, y el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero, en el marco del Programa Centros Locales de Innovación y Cultura (CLIC).

"Estos cursos son una iniciativa innovadora que busca acercar el conocimiento científico-tecnológico a los territorios mediante una propuesta formativa de alto impacto social", señaló Domenichini sobre este acuerdo que se rubricó en la sede de la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown, ubicada en Burzaco.