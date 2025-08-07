La Matanza: no quisieron pagar la cuenta después de un show de Daniel Agostini y golpearon salvajemente a las mozas

Los sujetos estaban alcoholizados y quisieron irse del lugar sin pagar la cuenta de lo que habían consumido, y finalmente reaccionaron de forma violenta ante el reclamo de las meseras.

El hecho ocurrió este lunes, pasadas las 2.20 de la madrugada, en el interior de la cervecería Berlín, ubicada sobre la avenida Carlos Casares al 500, luego de un show de Daniel Agostini.

Embed - Estaban borrachos, se negaron a pagar y golpearon a las mozas en una cena show en La Matanza

El terrible episodio quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el interior del bar, mientras que imágenes ahora están en manos de Justicia. El fiscal Matías Marando, de la UFI N° 12 de La Matanza encabeza la investigación y está recopilando las pruebas necesarias para encontrar a los atacantes.

El video muestra cómo los dos hombres entraron al negocio con intenciones de agredir al personal. Uno de ellos, vestido con una gorra de color negro, campera verde, pantalón blanco y zapatillas del mismo color, fue directo hacia la recepcionista, a quien le pegó una patada en la rodilla y dos trompadas en la cara. A pesar del ataque, la mujer logró esquivar los golpes y trató de empujarlo para sacarlo del lugar.

De todos modos, el hombre continuó en su postura y volvió a golpear a las empleadas, a pesar de que su compañero, que vestía un buzo rojo, intentaba frenar el ataque mientras se defendía de los golpes de las meseras.

La situación se extendió por uno 20 segundos de extrema tensión, hasta que los agresores se retiraron del lugar en medio de los golpes de puño, patadas y sillazos.

image Violento episodio en una cervecería.

“Con ellos tuvimos problemas desde el momento en que reservaron. Nosotros tenemos tolerancia hasta las 22.30 y si no podemos vender a otras personas. Ellos aparecieron a las 12 de la noche”, contó este miércoles Daniela, recepcionista del restaurante cena-show, en diálogo con el noticiero “Arriba Argentinos”, en El Trece.

La joven también explicó que, al momento de darles una mesa a los clientes, instantes previos a que comenzara el show de Daniel Agostini, ella les explicó que no podían pararse durante el show del cantante de música tropical.

Sin embargo, apenas inició la presentación, se registraron los primeros problemas: “L.A. -uno de los presuntos agresores- se levantó durante el show y fue hacia el escenario. Me acerqué a decirle que vuelva a su lugar y no me respondió nada, como si nadie le hubiese dicho nada“.

Ante esa apremiante situación, Daniela a la posición de L.A. junto a un compañero para reforzar el pedido de que se sentara. “Él se corrió y me dijo que no lo toque“, relató.

Según aseguró la encargada del comercio, el agresor “desde un primer momento tuvo la intención de armar problemas”. Y en esa línea, agregó: “Quedó enojado porque no permitimos que hagan lo que quieran”.

Y una vez terminado el show, se desató el escándalo. “A eso de las 2 de la mañana, L.A. se quiso retirar sin pagar con su novia. Yo le pedí el ticket y él se quería ir, ahí se produjo el problema”. Daniela contó que tiene una lesión en la rodilla y que su compañera "quedó con lesiones en la cara porque fueron dos piñas tremendas".