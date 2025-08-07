Milei encabezó una sorpresiva reunión de Gabinete tras el revés en Diputados

Del encuentro en Casa Rosada, finalizado pasadas las 16, participaron la mayoría de los ministros del Gabinete. Se trató de la primera reunión de Gabinete de la era Milei que se realizó en horario vespertino.

Además del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, participaron los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Lugones; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La reunión no fue anunciada previamente ni tampoco se dio información luego de que finalizara, pero su realización fue constatada por los periodistas acreditados en Balcarce 50, quienes vieron circulando por el edificio a varios de los ministros.

image

Fuentes libertarias consultadas por los medios sobre la votación que complicó los planes del Ejecutivo (rechazó seis decretos del ministro Federico Sturzenegger y aprobó financiamiento universitario y emergencia en pediatría), sostuvieron que el oficialismo "no le va a hacer el juego a los kirchneristas porque ellos quieren destruir al Gobierno".

"El resultado de la votación en el Congreso es producto de las épocas electorales, un escenario electoral. Nosotros queremos dejar atrás la decidía, el populismo para hacer un país moderno. Se va a vetar todo lo que no tenga designado una partida presupuestaria, lo que no está definido en el proyecto que surja del parlamento", señaló la misma fuente.

Y agregó que "algunos necesitan diferenciarse para conseguir votos y lo hacen el juego al kirchnerismo" en referencia los diputados que votaron a favor de esas iniciativas.

Hasta el momento, los decretos permaneces vigentes porque se necesita el rechazo del Senado para invalidarlos, por lo que la pulseada pasará a la Cámara alta, donde los libertarios buscarán blindarlos pese a la poca representación con la que cuentan allí.