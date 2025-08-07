Cuál es la razón imprevista que causa disfunción eréctil

Se trata de un tema que con gran frecuencia se pasa por alto y que puede agravar los problemas de impotencia sexual, especialmente durante los calurosos meses de verano.

"El calor y el consumo social de alcohol pueden provocar deshidratación, lo que reduce el volumen sanguíneo y dificulta la circulación, algo que en algunas personas puede impedir lograr o mantener una erección", explicó Ashwin Sharma, médico de la farmacia británica MedExpress, en declaraciones al medio LADbible.

El profesional subrayó que el consumo de alcohol agrava el desorden, ya que retrasa la comunicación entre el cerebro y el pene.

También aclaró que este tipo de bebidas actúan como diurético, provocando un aumento de la micción, lo que empeora la deshidratación y dificulta el flujo sanguíneo, incluso al pene.

En este contexto, el doctor indica que otros factores del estilo de vida como la mala alimentación, tabaquismo y la inactividad física también influyen en la DE.

image

Recomendaciones a tener en cuenta

Para contrarrestar esta causa del problema, Sharma recomienda mantenerse bien hidratado, bebiendo idealmente ocho vasos o dos litros de agua al día, preferentemente en pequeñas cantidades y de manera constante.

"Para una hidratación óptima, conviene beber sorbos regulares a lo largo del día, en lugar de beber de un solo trago. Aconsejo a quienes están siempre en movimiento, que inviertan en una botella rellenable grande, que puedan rellenar periódicamente a lo largo del día", manifestó.

Además, el profesional recomendó reponer electrolitos, ya sea mediante bebidas deportivas bajas en azúcar, agua de coco o sobres especiales, especialmente tras exponerse al sol o consumir alcohol.

Mientras que aparte de tomar líquidos, el médico instó a incorporar alimentos ricos en agua a la dieta para contribuir a una mayor hidratación.