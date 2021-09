11-S: Biden, Obama y Clinton, juntos en la ceremonia en Nueva York

11S-ceremonia-03.jpg Biden acompañado de Obama y Clinton en la ceremonia llevada a cabo en Nueva York.

El mandatario está acompañado de su esposa Jill así como del expresidente Barak Obama y su esposa Michelle, y del expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary para honrar la memoria de las 2.977 víctimas de los ataques perpetrados por 19 terroristas.

Se realizaron minutos de silencio en el momento preciso que impactaron los aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y en Pennsylvania; familiares de las víctimas se alternaron para la lectura al listado de fallecidos, y el músico Bruce Springsteen interpretó su canción "I'll See You in My Dreams" (Te veré en mis sueños) con su guitarra y armónica.

11S-ceremonia.mp4

Las fuerzas del orden desplegaron importantes medidas de seguridad, con la presencia por toda la Gran Manzana de miles de agentes y unidades de detección de bombas, mientras que los accesos a las bocas de metro cercanas a la Zona Cero estaban tomadas por policías armados.

11S-ceremonia-02.jpg Bruce Springsteen interpretó su canción "I'll See You in My Dreams" (Te veré en mis sueños).

Por su parte la vicepresidenta Kamala Harris participará de un acto en Pennsylvania en compañía del expresidente George W. Bush, quien era el mandatario en ejercicio en el momento del atentado perpetrado por Al Qaeda.

Vale recordar que en un campo en Shanksville de esa ciudad cayó un avión con 33 pasajeros, cinco auxiliares de vuelo y dos pilotos a bordo del vuelo 93 de United Airlines, comandado por cuatro miembros del grupo extremista islámico.

Si bien el objetivo del avión aún no se conoce definitivamente, se cree que los terroristas estaban apuntando potencialmente a la Casa Blanca o al Capitolio de los Estados Unidos.

11S-ceremonia-04.jpg El expresidente George W. Bush y su mujer, Laura Bush, en el homenaje en Shanksville.

Las ceremonias por el 11-S seguirán a lo largo del día y tienen lugar ante fuertes medidas de seguridad y en el marco de un significado especial por la apurada salida de los soldados estadounidenses de Afganistán y el regreso a cierta normalidad en medio de la pandemia de coronavirus.