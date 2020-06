Alarma por otra posible pandemia: apareció una nueva cepa de gripe porcina

Un informe publicado por la BBC explica que los científicos tienen temor de que este virus transmitido por cerdos y el cual fue bautizado como G4 EA H1N1, pueda infectar a los humanos y se transforme en otra pandemia debido a las similitudes que tiene con el que se propagó a todo el mundo en 2009.

Además, los especialistas resaltan que al ser un organismo desconocido, las personas podrían tener poca o ninguna inmunidad.

Cabe destacar que este virus fue detectado cuando la infección se propagó en personas que trabajaban en mataderos y en la industria porcina en China y si bien por el momento no es una gran amenaza, requiere de vigilancia para que no cause otra pandemia.

“Si bien este nuevo virus no es un problema inmediato, no debemos ignorarlo", explicó el profesor Kin-Chow Chang, que trabaja en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido.

"En este momento estamos distraídos con el coronavirus y con razón. Pero no debemos perder de vista los nuevos virus potencialmente peligrosos. Los cerdos son anfitriones intermedios para la generación del virus de la influenza pandémica. Por lo tanto, la vigilancia sistemática de los virus de la influenza en los cerdos es una medida clave para prevenir la aparición de la próxima influenza pandémica”, sentenció el especialista.

