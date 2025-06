La advertencia de Trump a Israel: "No lancen esas bombas"

Según la agencia de noticias Reuters, el mandatario norteamericano expresó su particular frustración con la parte israelí, que había anunciado nuevos e importantes ataques contra Teherán.

“Israel. No lances esas bombas. Si lo haces, será una grave violación. ¡Trae a tus pilotos a casa, ya!”, escribió Trump en Truth Social poco después de salir de la Casa Blanca para asistir a una cumbre de la OTAN en La Haya.

Antes de embarcar, declaró a los periodistas que no estaba contento con ninguna de las partes por violar la tregua, particularmente con Israel.

“Tengo que calmar a Israel ahora. Israel, en cuanto hicimos el trato, salieron y lanzaron una lluvia de bombas, como nunca antes había visto, la mayor que hemos visto”, aseveró Trump al salir de la Casa Blanca”.

Por último, reflexionó que Irán e Israel “han estado luchando tanto tiempo y tan duro que no saben qué diablos están haciendo”.

Trump había anunciado este lunes que Israel e Irán acordaron un "alto el fuego completo y total".

El gobierno israelí aceptó la propuesta de cese al fuego y señaló: "Israel responderá con contundencia a cualquier violación del alto el fuego".

"Israel agradece al presidente Trump y a Estados Unidos por su apoyo en la defensa y su participación en eliminar la amenaza nuclear iraní", añadió el comunicado oficial israelí.

Según ese comunicado, Israel ha eliminado "la doble amenaza existencial inmediata" de armas nucleares y misiles balísticos.

Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araghchi, inicialmente negó que existiera un acuerdo, pero afirmó que Irán detendría sus ataques si Israel lo hacía también.

Horas después, la televisión estatal iraní afirmó que se "impuso" un cese al fuego sobre Israel.

Incluso Trump publicó en redes sociales hacia la 1:00 am hora de Washington (8:30 am hora de Teherán) todo en mayúsculas: "El alto el fuego ya está en vigor. ¡Por favor, no lo violen!".

Pero poco después, el ministro de Defensa de Israel acusó a Irán de violar el acuerdo y dijo que ordenó "responder con fuerza", y con "intensos ataques contra objetivos del régimen en el corazón de Teherán".