Alemania y Austria en contra de proveer con bombas de racimo a Ucrania

El ministro de Defensa del país germano, Boris Pistorius, declaró que suministrar bombas de racimo a Kiev "no es una opción" para Berlín, que firmó en 2008 un tratado que prohíbe su uso debido al peligro que suponen para la población civil. "En cuanto a los países que no han firmado la convención, China, Rusia, Ucrania y Estados Unidos., no me corresponde a mí comentar sobre sus acciones", agregó.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores austriaco, Alexander Schallenberg, afirmó que su país es uno de los que están "a la vanguardia del desarme", al tiempo que subrayó que las municiones en cuestión "están prohibidas internacionalmente" y que su funcionamiento podría compararse con el de las minas terrestres.

Bombas-racimo.jpg

Además, Schallenberg destacó que pueden permanecer en el suelo "durante años" y "causar enormes daños a los civiles mucho tiempo después del fin del conflicto", tal y como "lo hemos visto en Oriente Medio".

Según reportó el jueves AP citando personas familiarizadas con el asunto, se prevé que la Casa Blanca anuncie esta jornada que el Pentágono entregará miles de bombas de racimo como parte de un nuevo paquete de asistencia militar a Kiev con un valor de hasta 800 millones de dólares.

Prohibición de las bombas de racimo

La utilización de las bombas de racimo fue prohibida en un tratado internacional en la Convención sobre Municiones en Racimo en 2010, según recoge Naciones Unidas. Esta comenzó en diciembre de 2008 y terminó en agosto de 2010, con la colaboración de la sociedad civil y las organizaciones internacionales.

El tratado contempla aspectos como la prohibición de su uso, producción, almacenamiento y transferencia, así como la destrucción de las reservas que cada país pudiera tener de ese tipo de armamento y la limpieza de las áreas que resultaran contaminadas.

¿Cómo son las bombas y por qué son tan peligrosas?

Las bombas de racimo están formadas por un proyectil hueco que se abre tras su lanzamiento. Esta libera bombas más pequeñas durante su trayectoria antes del impacto, según indicaron las Naciones Unidas.

Este tipo de bomba cuenta con un margen de error muy elevado, por lo que "no son fiables y no explotan", explicaron. Estas pequeñas bombas liberadas pueden ser centenares, que pueden conseguir cubrir amplias áreas.

Racimo.jpg

Como plantearon los ministros europeos, uno de los principales problemas es que las bombas caigan sobre civiles o que no exploten.

La segunda opción sería un problema a futuro, una vez que acabe la guerra y la población vuelva a sus hogares, dado que las bombas no habrían explotado, pero estarían activas, es decir, serían potencialmente peligrosas.