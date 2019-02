Así es la misteriosa isla surgida de la nada y que desconcierta a la NASA

Surgida en enero de 2015 tras la erupción de un volcán submarino, la isla Bebé posee una cumbre de 120 metros y está compuesta por un “misterioso barro”.

Tonga interior nota

“Todos parecíamos niños mareados. No sabíamos sobre qué estábamos caminando. No sabíamos realmente qué era, y todavía me desconcierta de dónde viene. Porque no es ceniza”, reveló Dan Slayback, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Además, los investigadores se toparon con vegetación y hasta con una lechuza, la cual habría llegado desde una isla cercana.

La misteriosa isla de Tonga

“La isla se está erosionando por la lluvia mucho más rápido de lo que había imaginado. Nos centramos en la erosión en la costa sur, donde las olas lo están derrumbando, lo que está sucediendo. Pero toda la isla está cayendo. Es otro aspecto que queda muy claro cuando estás parado frente a estos enormes barrancos. Bueno, esto no estaba aquí hace tres años, y ahora tiene dos metros de profundidad”, describió el especialista.

