Falleció Daniel Férnandez Strauch, uno de los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes

La noticia fue dada a conocer a través de un posteo de Instagram de Gustavo Zerbino, otro de los sobrevivientes del accidente áreo ocurrido en octubre de 1972, día en el que el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la Cordillera de los Andes.

“Con una sensación agridulce. Tristeza porque se acaba de ir al cielo Daniel Fernández Strauch, un hermano de la Montaña", expresó el sobreviviente uruguayo en su cuenta oficial de Instagram. No obstante, transmitió su "alegría" por "la familia maravillosa que dejó y porque al final no sufrió”. “Te vamos a extrañar Daniel, "Papo", como le decían todos”, concluyó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gustavo Zerbino Stajano (@gustavo_zerbino)

Luego, ante la consulta de EFE, agregó: “En la cordillera fue un baluarte. Gran amigo, siempre positivo. Como era de los más viejitos ponía paz y tranquilidad”, relató, refiriéndose a los más de 70 días que el grupo sobrevivió a lo que luego se conocería como la Tragedia de Los Andes. Y recordó a Fernández Strauch como “un amigo entrañable, un gran padre y un gran abuelo”.

Otro de los que lo despidió fue Juan Antonio Bayona, director de la multipremiada película "La sociedad de la nieve": "Esta es una de mis últimas fotografías con Daniel Fernández Strauch tomada el pasado mes de octubre en Montevideo. Me dio tiempo a estar con él un viaje más. Porque Daniel se marchó, pero no sin antes pelearla, como hizo toda su vida, dando ejemplo”.

“Escucharle te daba energía. Era un hombre parco en palabras, no hablaba si no era necesario. Pero esa sequedad no era más que un escudo para proteger un corazón gigante", sostuvo y agregó "De todos los supervivientes de los Andes, era uno de los que más se emocionaba al hablar".

"Fue un honor conocerle, pasar tiempo con él. Gracias infinitas por todo. Un abrazo gigante a toda su familia, en especial a su mujer, Amalia, y a sus primos Fito y Eduardo, y a todos sus amigos y compañeros de la montaña. Descansa en paz, amigo", cerró Bayona.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JA Bayona (@filmbayona)

La Tragedia de los Andes

El 13 de octubre de 1972 el avión que trasladaba desde Uruguay a la delegación del club de rugby Old Christians a Chile se estrelló en plena Cordillera. Con el impacto, 13 de los 40 tripulantes murieron en el acto, mientras que otros lo hicieron días después a causa de las heridas, el frío extremo del lugar y un alud ocurrido el 29 de octubre.

Solo 16 personas lograron sobrevivir: Gustavo Zerbino, Antonio Vizintin, Eduardo Strauch, Adolfo Strauch, Fernando Parrado, Ramón Sabella, Carlos Páez, José Luis Inciarte, Javier Methol, Roy Harley, Álvaro Mangino, Roberto Francois, Pedro Algorta, Roberto Canessa, Daniel Fernández y Alfredo Delgado. Fueron rescatados entre el 22 y el 23 de diciembre.

Además de Strauch, otros tres sobrevivientes fallecieron en los últimos años: Álvaro Mangino Schmid también este año, José Luis "Coche" Inciarte en 2023 y Javier Methol en 2015.