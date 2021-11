Brasil: descubren una nueva especie de dinosaurio

Embed

En rueda de prensa, especialistas del museo aseguraron que se trata del fósil más completo de un dinosaurio del período cretáceo encontrado en Brasil. Explicaron que el nombre elegido es en homenaje a la investigadora brasileña Bertha Lutz y a la emperatriz María Leopoldina.

La especie fue localizada en el municipio de Cruzeiro do Oeste, en el estado de Paraná (sur), a unos 530 kilómetros de Curitiba, en un lugar que se conoce como "Cementerio de los Pterossauros". Según los investigadores, el nivel de conservación de los restos es "impresionante" y el dinosaurio posee trazos únicos en su cráneo que lo convierten en uno de los principales descubrimientos paleontológicos de Brasil de los últimos años.

"Tenemos restos del cráneo y la mandíbula, la columna vertebral, cinturas pectoral y pélvica, y miembros anteriores y posteriores, lo que convierte a Bertha en uno de los dinosaurios más completos encontrados en el período cretáceo brasileño", afirmó el director del Museo Nacional, Alexandre Kellner.

Esta especie de dinosaurio tenía cerca de un metro de largo y un máximo de 80 centímetros de altura. El peso todavía no fue determinado, pero se calcula que no pasaría de 10 kilos. Se trata además de la primera especie de dinosaurio sin dientes encontrada en América del Sur, por lo que los investigadores todavía no descubren si es herbívora o carnívora.