Brasil: modelo trans denunció que fue drogada y abusada por un comisario

Imágenes de una cámara de seguridad, a las que tuvo acceso el canal TV Anhanguera, muestran al policía dejando a mujer en su casa completamente desnuda. Una amiga de la víctima informó que llegó gravemente herida y requirió atención de emergencia.

El mismo día, presentó una denuncia en el Centro de Flagrancia de Goiânia, pero el policía no fue detenido. Hasta el sábado por la mañana, Kleyton Manoel Dias afirmó en una nota que aún no había prestado declaración.

¿Quién es Jade?

Jade se convirtió en Miss Ultra Universe Distrito Federal el año pasado y ostentará el título hasta 2025. Jade Fernandes se identifica en las redes sociales como maquilladora, influencer y modelo.

Con más de 9.000 seguidores, suele publicar fotos de looks y viajes y muestra al público un poco de su preparación para el concurso nacional Miss Ultra Universo 2024. Las publicaciones también incluyen mensajes sobre inclusión y fuerza femenina.

La modelo habló sobre el caso en las redes sociales, pero la publicación ya no es pública. En el texto, Jade confirma que fue víctima de violencia sexual y dice que tenía miedo de contar lo sucedido. "Pero, muchachos, estaba alentando a las mujeres a hacer esto en mi material desde el principio, ¿y no iba a hacerlo yo misma? [...] Tenía miedo, me daba vergüenza decírselo a alguien porque me etiquetarían como mentirosa. No quería que la gente me viera como una víctima".