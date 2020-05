Moreno fue el mismo funcionario que informó el positivo de su examen de PCR y a través de Twitter dijo que “afortunadamente no he tenido síntomas” y “continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen”.

La jornada comenzó con protestas sociales en zonas del sur de la capital chilena, como el caso de las comunas de Puente Alto y La Pintana, donde vecinos salieron a las calles para exigir alimentos, trabajo y mayores ayudas en medio de la crisis sanitaria.

ADEMÁS:

Confirman 4 nuevas muertes y ya son 456 víctimas fatales

Hasta la fecha, los casos totales son 73.997 y las muertes ya suman 761, dijo la subsecretaria de Salud, Paula Daza, a periodistas en Santiago, donde se concentran más del 90% de los casos.

“Cuando vemos la situación epidemiológica de los fallecidos, se ha mantenido en la curva que hemos visto en días anteriores. Son adultos mayores, enfermos crónicos”, explicó la subsecretaria.

Luego, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que existen 1.135 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, con 989 conectadas a ventilación mecánica y 220 personas en condición crítica.

Sobre la actualidad del sistema sanitario, el funcionario aseguró que “el estado de nuestras unidades de cuidados intensivos están al límite”, algo que ya admitió Piñera días atrás.

Finalmente, consultado por la prensa, el subsecretario reveló que existen 2.400 trabajadores de la salud “en cuarentena con Covid-19 positivo”.