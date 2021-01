CIA: El diplomático William J. Burns fue designado por Biden

"Es un profesional consumado e íntegro que aportará los hechos y la independencia que exige nuestra seguridad nacional", señaló el equipo de transición de Biden, agregando que Burns "tiene la experiencia y la habilidad para organizar esfuerzos en todo el Gobierno y en todo el mundo para garantizar que la CIA esté en condiciones de proteger al pueblo estadounidense".

Un diplomático de carrera

Burns nació el 4 de abril de 1956 en Fort Bragg (Carolina del Norte). En 1978 se licenció en historia en la Universidad de La Salle y en 1981 obtuvo una maestría y un doctorado en relaciones internacionales de la Universidad de Oxford. Además de inglés, habla también ruso, árabe y francés.

El funcionario, que fue crítico con la política exterior de Donald Trump, sirvió en el Servicio Exterior de Estados Unidos durante 33 años antes de retirarse en 2014 y posee el rango más alto en el servicio, embajador de carrera. También ocupó varios puestos de seguridad nacional en cinco administraciones presidenciales demócratas y republicanas.

Burns se desempeñó como embajador de EE.UU. en Jordania de 1998 a 2001 y como subsecretario de Estado para Asuntos de Oriente Próximo entre 2001 y 2005. Posteriormente, sirvió como embajador en Rusia de 2005 a 2008, antes de ocupar el cargo de subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de 2008 a 2011. Entre los años 2011 y 2014 fue el subsecretario de Estado.

Desde 2015 Burns es el presidente de Carnegie Endowment for International Peace, el 'think tank' en asuntos internacionales más antiguo de EE.UU.

El exdiplomático recibió tres premios presidenciales por servicios distinguidos y los más altos honores civiles del Pentágono y la comunidad de Inteligencia de EE.UU. Después de retirarse del Servicio Exterior, Burns escribió el libro 'The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal' ('Canal de retorno: una memoria de la diplomacia estadounidense y el caso para su renovación'), que describe varios eventos con los que estuvo directamente relacionado como diplomático, como la disolución de Yugoslavia y la expansión de la OTAN.