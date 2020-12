Contrajo Covid-19 y encontró una ingeniosa forma de casarse

Lauren Jimenez y Patrick Delgado, de 29 y 27 años respectivamente, llevaban cuatro años juntos. Los novios se habían comprometido en mayo de 2019 y habían previsto dar el "sí" este 2020. Pero no contaban con la llegada de la pandemia del coronavirus por lo que debieron reprogramar la boda al menos en tres ocasiones.

La prueba positiva de Covid-19 de Lauren parecía arruinar una vez más los planes. Sin embargo, los novios idearon una ingeniosa manera para casarse respetando las debidas medidas de aislamiento y distanciamiento.

Durante la ceremonia la novia se sentó en la ventana del segundo piso de la casa de su madre, mientras que el novio quedó parado en el patio. Ambos ataron a sus muñecas una cinta de casi 10 metros de largo adornada con flores para simbolizar su unión, algo que el coronavirus no podrá vencer.

La fotógrafa del evento, Jessica Castellano, comentó que la ceremonia fue "la boda más 2020" en la que trabajó. Y expresó que "la distancia entre ellos añadió mucha más magia al día de bodas".

A su vez, Lauren contó emocionada: "si logramos superar el 2020, Patrick y yo podemos superar lo que sea. Sé que Patrick y yo nos reiremos juntos sobre lo alocado, único y diferente que fue nuestro día de bodas. Definitivamente compartiremos esta historia con nuestros hijos y nietos algún día".

"Aunque definitivamente no es como imaginamos el día de nuestra boda, Patrick y yo pudimos intercambiar nuestros votos. ¡Patrick ha sido el mejor socio!. Como no vivimos juntos, él me hablaba por FaceTime todos los días y me aseguraba que podemos superar cualquier cosa juntos", dijo Jiménez.

Eso sí, los recién casados debieron dejar el beso hasta tanto Jimenez se recupere del coronavirus.

