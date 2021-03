La secuencia, que fue registrada por la cámara del dispositivo móvil de un testigo y por un medio televisivo local, ocurrió en Honduras y rápidamente se transformó en viral en las diferentes redes sociales.

En las imágenes se puede ver cómo el sacerdotehondureño Rolando Peña le quita el tapabocas a la señora en medio de la conmemoración del Domingo de Ramos.

“No perdamos nuestra cultura, nuestra religión. Mire, yo miro toda esta babosada, ve...”, dijo e inmediatamente le quitó el barbijo a una mujer. “Mierda, ve”, exclamó, y luego tiró el tapaboca.

Además le sacó el barbijo a otro asistente y aseguró que no dejaría entrar a misa a quienes estén con tapabocas.

dfdf.jpg Coronavirus: cura le arranca barbijo a una mujer al grito de "no te va a cuidar de la muerte"

“La muerte nos va a llegar de cualquier forma, esta babosada no te va a cuidar de la muerte”, continuó Peña e insistió en que no se iría del lugar "hasta que no se quiten las mascarillas”.

El accionar del cura generó fuertes críticas, que motivaron al hombre a pedir disculpas públicas. Como justificativo, aseguró que correspondía a su actitud, su “forma de ser”, y agregó que "solamente estaba bromeando".