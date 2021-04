"No se trata sólo de los ultra ricos", aseguró Rajan Mehra, director ejecutivo de la empresa de jets privados Club One Air con sede en Nueva Delhi y que recoge el diario The South China Morning Post, "quien puede permitirse pagar un jet privado, lo está haciendo".

Muchos actores y actrices de Bollywood fueron vistos huyendo a destinos como Maldivas, según The India Today, que desde el martes suspendió todos los vuelos entre ambos países. También las propias estrellas subieron sus fotos en redes sociales, como la actriz Janhvi Kapoor que posteó en Instagram su nueva vida.

También es el caso de jugadores de cricket, en una liga como la de India, que es una de las más fuertes del mundo en la especialidad, los deportistas gozan de un buen pasar económico y eligen irse a otros sitios.

ADEMÁS:

Otro que también eligió marcharse, al menos momentáneamente, esJai Hemant "Tiger" Shroff, un reconocido actor y cantante indio que se desempeña principalmente en películas de acción.

"Hubo un gran aumento de vuelos a Londres y Dubái justo antes de que entrasen en vigor las restricciones, y ahora también a Maldivas", explicó Mehra, exjefe de operaciones indias de Qatar Airways. Nishant Pitti, cofundador de Easy Trip Planners India, aseguró que ya hay disponibilidad limitada para destinos como Londres tras el aumento en las reservas para "viajes inmediatos".

Al mismo tiempo, algunos países suspendieron los vuelos con India por la altisima cifra de contagios de Covid-19. Por ello quienes deciden los viajes lo hacen obligatoriamente en jets privados y pagan hasta veinte veces más.

En las últimas 24 horas, el país registró más de 300.000 casos y 2.771 muertos, una media de 117 personas que fallecen por hora. India se convertió en el epicentro global de la pandemia ante el feroz avance del virus que, en cuestión de semanas, multiplicó la tasa de positivos drásticamente, con cifras récords y provocando un colapso sanitario en los hospitales de las regiones más afectadas, como Nueva Delhi.