"Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron entre comillas para ser presidente porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional, pero de vicepresidente para abajo, yo no tengo ningún problema para participar", indicó en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, al que fue invitado por el grupo de Izquierda Unida.

Para Correa, las autoridades ecuatorianas "van a crear esos problemas, van a buscar cómo impedir mi participación porque saben que los derrotamos".

Correa pidió adelantar las elecciones

Correa recordó que durante el gobierno de Moreno le abrieron "sin pruebas" más causas judiciales que "a Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos", y que si regresa a su país será encarcelado.

"Que me metan preso, pero que me dejen inscribirme. No, me van a meter preso primero y no me van a dejar inscribirme", lamentó.

Sobre una posible participación electoral, dijo no estar "seguro de que ganaría", aunque aseguró tener "confianza en el pueblo ecuatoriano".

Rafael Correa, de 56 años, fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017 y actualmente reside en Bélgica.